Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива: партизани вранці підірвали колію в Мелітополі
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Українські військові протягом минулого тижня вразили рекордну кількість техніки РФ за допомогою безпілотників від Армії дронів.

Про це поінформував віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, дрони дуже ефективно працювали біля Авдіївки (Донецька область). Протягом останніх днів російські війська неодноразово пробували штурмувати позиції ЗСУ в районі міста.

Зараз дивляться

– Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки, – наголосив Федоров.

Йдеться про статистику за період з 9 по 16 жовтня. За цей час ударні підрозділи ЗСУ, забезпечені в межах Армії дронів, уразили:

  • 75 танків;
  • 88 бойових броньованих машин;
  • 52 самохідні артилерійські установки (САУ);
  • 101 гармату;
  • 2 одиниці ППО;
  • 2 міномети/кулемети;
  • 1 реактивну систему залпового вогню;
  • 77 вантажівок (військового спецтранспорту);
  • 30 одиниць радіотехнічного обладнання;
  • 178 опорних пунктів;
  • 13 складів із боєкоплектом і паливом;
  • 206 російських окупантів.
Армія дронів - уражена техніка РФ

Фото: Telegram Михайла Федорова

До звіту увійшли дані підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України, Служби безпеки та Держспецзв’язку. Військові надали відеопідтвердження кожного ураження.

Федоров подякував українським захисникам, які в надскладних умовах тримають оборону та активно знищують окупантів.

Що відомо про Армію дронів

Ініціативу Армія дронів було започатковано 2022 року. В липні оголосили перший збір на безпілотники в межах фандрейзингової платформи United24.

Збір коштів на дрони для Сил оборони України підтримали донори з десятків країн і компаній.

За даними Мінцифри, зараз майже щотижня Армія дронів передає на фронт партії з тисяч безпілотників. У складі ЗСУ були створені перші в світі ударні роти БпЛА. Навчання пройшли тисячі операторів дронів у спеціальних центрах підготовки.

Україна запустила і власне виробництво дронів для ЗСУ. В Кабінеті міністрів зазначали, що за рік виробництво деяких категорій безпілотників зросло в 100 разів. Щоб полегшити виробництво, в Україні скасували ПДВ та ввізне мито на комплектовання для дронів.

У 2024 році планується виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн.

Читайте також
Одна з бригад РФ “уже закінчилася”: ЗСУ під Авдіївкою готуються до нових штурмів
ЗСУ на фронті

Джерело: Telegram Михайла Федорова

Джерело: Міністерство цифрової трансформації
Авдіївка, Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Були депортовані в Росію: Україна повертає чотирьох дітей
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
У Мелітополі вибухи в районі російських баз та полігонів – Федоров
Вибухи в Мелітополі 16 жовтня
Катували українців на Херсонщині: СБУ оголосила підозри ще 57 колаборантам
сбу розвідка
У Росії вперше публічно визнали, що отримують БпЛА з Китаю
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Ми маємо виставити Росію за двері ОБСЄ та Європи – Кулеба
Дмитро Кулеба

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Дивом залишилися живими: розповіді постраждалих від удару РФ по Харкову 6 жовтня
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Останні новини з Авдіївки | Успіхи ЗСУ за тиждень | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Українці не можуть покинути сектор Гази | Виклики для уряду | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь