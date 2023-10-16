Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Українські військові протягом минулого тижня вразили рекордну кількість техніки РФ за допомогою безпілотників від Армії дронів.
Про це поінформував віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, дрони дуже ефективно працювали біля Авдіївки (Донецька область). Протягом останніх днів російські війська неодноразово пробували штурмувати позиції ЗСУ в районі міста.
– Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки, – наголосив Федоров.
Йдеться про статистику за період з 9 по 16 жовтня. За цей час ударні підрозділи ЗСУ, забезпечені в межах Армії дронів, уразили:
- 75 танків;
- 88 бойових броньованих машин;
- 52 самохідні артилерійські установки (САУ);
- 101 гармату;
- 2 одиниці ППО;
- 2 міномети/кулемети;
- 1 реактивну систему залпового вогню;
- 77 вантажівок (військового спецтранспорту);
- 30 одиниць радіотехнічного обладнання;
- 178 опорних пунктів;
- 13 складів із боєкоплектом і паливом;
- 206 російських окупантів.
До звіту увійшли дані підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України, Служби безпеки та Держспецзв’язку. Військові надали відеопідтвердження кожного ураження.
Федоров подякував українським захисникам, які в надскладних умовах тримають оборону та активно знищують окупантів.
Що відомо про Армію дронів
Ініціативу Армія дронів було започатковано 2022 року. В липні оголосили перший збір на безпілотники в межах фандрейзингової платформи United24.
Збір коштів на дрони для Сил оборони України підтримали донори з десятків країн і компаній.
За даними Мінцифри, зараз майже щотижня Армія дронів передає на фронт партії з тисяч безпілотників. У складі ЗСУ були створені перші в світі ударні роти БпЛА. Навчання пройшли тисячі операторів дронів у спеціальних центрах підготовки.
Україна запустила і власне виробництво дронів для ЗСУ. В Кабінеті міністрів зазначали, що за рік виробництво деяких категорій безпілотників зросло в 100 разів. Щоб полегшити виробництво, в Україні скасували ПДВ та ввізне мито на комплектовання для дронів.
У 2024 році планується виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн.
Джерело: Telegram Михайла Федорова
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