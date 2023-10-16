Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ

Українські військові протягом минулого тижня вразили рекордну кількість техніки РФ за допомогою безпілотників від Армії дронів.

Про це поінформував віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, дрони дуже ефективно працювали біля Авдіївки (Донецька область). Протягом останніх днів російські війська неодноразово пробували штурмувати позиції ЗСУ в районі міста.

Зараз дивляться

– Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки, – наголосив Федоров.

Йдеться про статистику за період з 9 по 16 жовтня. За цей час ударні підрозділи ЗСУ, забезпечені в межах Армії дронів, уразили:

75 танків;

88 бойових броньованих машин;

52 самохідні артилерійські установки (САУ);

101 гармату;

2 одиниці ППО;

2 міномети/кулемети;

1 реактивну систему залпового вогню;

77 вантажівок (військового спецтранспорту);

30 одиниць радіотехнічного обладнання;

178 опорних пунктів;

13 складів із боєкоплектом і паливом;

206 російських окупантів.

До звіту увійшли дані підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України, Служби безпеки та Держспецзв’язку. Військові надали відеопідтвердження кожного ураження.

Федоров подякував українським захисникам, які в надскладних умовах тримають оборону та активно знищують окупантів.

Що відомо про Армію дронів

Ініціативу Армія дронів було започатковано 2022 року. В липні оголосили перший збір на безпілотники в межах фандрейзингової платформи United24.

Збір коштів на дрони для Сил оборони України підтримали донори з десятків країн і компаній.

За даними Мінцифри, зараз майже щотижня Армія дронів передає на фронт партії з тисяч безпілотників. У складі ЗСУ були створені перші в світі ударні роти БпЛА. Навчання пройшли тисячі операторів дронів у спеціальних центрах підготовки.

Україна запустила і власне виробництво дронів для ЗСУ. В Кабінеті міністрів зазначали, що за рік виробництво деяких категорій безпілотників зросло в 100 разів. Щоб полегшити виробництво, в Україні скасували ПДВ та ввізне мито на комплектовання для дронів.

У 2024 році планується виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн.

Джерело: Telegram Михайла Федорова

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.