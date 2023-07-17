Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Производство некоторых категорий дронов в Украине выросло в 100 раз – Федоров

Бійці ЗСУ - аеророзвідка
Фото: Getty Images

По сравнению с прошлым годом, производство некоторых категорий беспилотников в Украине выросло в 100 раз.

Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Производство уже выросло, по некоторым категориям более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом. Дронов нужно еще больше. И будет, – подчеркнул он.

Федоров прокомментировал сообщения российских пропагандистских СМИ, что РФ нарастила производство дронов Ланцет с начала полномасштабной войны. Эту информацию активно обсуждали накануне.

А уже к утру 17 июля произошел очередной инцидент на Крымском мосту, соединяющем территорию РФ с временно оккупированным Крымом.

– Вчера сеть разорвало видео производства российских дронов Ланцет. А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов, — отметил вице-премьер.

Федоров добавил, что в условиях войны лучше не озвучивать лишние детали о производстве оружия, а действовать и обеспечивать Силы обороны Украины.

Как известно, в Украине был принят ряд решений, направленных на ускорение и упрощение производства дронов. В марте Кабинет министров принял постановление, ускоряющее создание и поставку украинских беспилотников на фронт.

Впоследствии Верховная Рада приняла два законопроекта, которые должны облегчить производство дронов в Украине. Составляющие для изготовления БпЛА освободили от пошлины и НДС. Законы уже подписал президент Владимир Зеленский.

Читайте также
Изменили правила игры: CNN рассказал, как дроны помогают Украине на фронте
Військовий ЗСУ керує дроном

Безпілотники, Дрони, Михайло Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ на Юге Украины уничтожили 10 лодок российских диверсантов — Гуменюк
Производство некоторых категорий дронов в Украине выросло в 100 раз – Федоров
Картинка после мощных заявлений Залужного – Гуменюк о взрывах в Севастополе
Валерій Залужний
ПВО приземлила два вражеских беспилотника над Сумской областью – ОВА
Производство некоторых категорий дронов в Украине выросло в 100 раз – Федоров
Тревожная ночь в Севастополе: оккупанты жалуются на массированную атаку БпЛА
Севастополь
Ночная атака дронов на Юге и Востоке: ВСУ сбили четыре Shahed
дрон шахед Shahed
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (17.07.2023)
Производство некоторых категорий дронов в Украине выросло в 100 раз – Федоров
Показатели нормы превышены в 15 раз! Как на Херсонщине очищают загрязненную воду
Производство некоторых категорий дронов в Украине выросло в 100 раз – Федоров
Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь