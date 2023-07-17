Производство некоторых категорий дронов в Украине выросло в 100 раз – Федоров

По сравнению с прошлым годом, производство некоторых категорий беспилотников в Украине выросло в 100 раз.

Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Производство уже выросло, по некоторым категориям более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом. Дронов нужно еще больше. И будет, – подчеркнул он.

Федоров прокомментировал сообщения российских пропагандистских СМИ, что РФ нарастила производство дронов Ланцет с начала полномасштабной войны. Эту информацию активно обсуждали накануне.

А уже к утру 17 июля произошел очередной инцидент на Крымском мосту, соединяющем территорию РФ с временно оккупированным Крымом.

– Вчера сеть разорвало видео производства российских дронов Ланцет. А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов, — отметил вице-премьер.

Федоров добавил, что в условиях войны лучше не озвучивать лишние детали о производстве оружия, а действовать и обеспечивать Силы обороны Украины.

Как известно, в Украине был принят ряд решений, направленных на ускорение и упрощение производства дронов. В марте Кабинет министров принял постановление, ускоряющее создание и поставку украинских беспилотников на фронт.

Впоследствии Верховная Рада приняла два законопроекта, которые должны облегчить производство дронов в Украине. Составляющие для изготовления БпЛА освободили от пошлины и НДС. Законы уже подписал президент Владимир Зеленский.

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