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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Перші удари ATACMS знищили 5% вертольотів РФ, що залучені до війни – Мусієнко

ATACMS
Фото: Getty Images

Під час першого застосування далекобійних ракет ATACMS проти російських сил на окупованих територіях Луганська та Бердянська Запорізької області, було знищено близько 5% усіх ударних бойових вертольотів, які використовує Росія проти війни з Україною.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Ми побачили ефективне застосування, що також побачили наші партнери. Бо в ході цих двох атак по аеродромах в Луганську та Бердянську були знищені 5% всіх (російських, – Ред.) гелікоптерів, які залучені до війни проти України. Взагалі. Вся маса, яка знаходиться на території Росії, які знаходяться на окупованих територіях. Там є різні (вертольоти, – Ред.): штурмові, транспортні, бойові. А це ударні. Знищені, переважно, ударні – Ка-52 та Мі-24, – пояснив він.

Саме ці вертольоти, запевняє експерт, використовуються Росією у війні з Україною.

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Якщо казати про Бердянськ, то на цьому аеродромі, вказує Мусієнко, постійно були російські гелікоптери та боєкомплекти, які РФ використовувала для того, щоб зупинити контрнаступальні дії України.

– Відповідно, десь 50% найбільш потужних Алігаторів (вертольоти Ка-52, – Ред.) були знищені. Тому це дуже хороший результат і внаслідок лише однієї атаки, – сказав він.

Разом з тим Мусієнко поставив під сумнів інформацію New York Times, що Україні були поставлені лише 20 ракет ATACMS.

– Джерела (видання NYT, – Ред.) могли сказати, але не значить, що лише 20 (ракет, – Ред.) передали. Я думаю, що є більше, і є підстави так вважати, і буде більше. Нам треба вийти на кількість, – пояснив експерт.

Крім аеродромів військовий експерт вказує, що ефективність ракет ATACMS може себе продемонструвати на відкритій площі, де може наступати ворог.

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