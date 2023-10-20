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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины

В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Фото: Факти ICTV

В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Несовершеннолетний ребенок сам обвинил свою мать в домашнем насилии.

Об этом сообщила спикер Новозаводского районного суда Чернигова Татьяна Андрушко. По ее словам, судебное заседание состоялось в закрытом режиме 20 октября.

По данным журналистов, 12-летняя Анна-Мария попросила о помощи в социальных сетях. Полиция забрала ее от 78-летней матери, а социальные службы подали иск в суд.

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— Действительно рассмотрено дело об отобрании ребенка у Подвербной. Оглашена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которой принято отобрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть до 23 февраля 2025 года, — отметила спикер суда.

Согласно сообщению, Подвербная может обжаловать решение в течение 30 дней. Однако адвокат Андрей Котенок отметил, что они вместе с Валентиной еще не решили, будут ли подавать апелляцию.

Валентина Подвербная стала самой старой матерью Украины в 2011 году. Она в течение семи лет собирала деньги на искусственное оплодотворение, а в 66-летнем возрасте родила дочь Анну-Марию. Так женщина попала в Книгу рекордов Украины.

В апреле Анна-Мария обвинила свою мать в избиении. Девочка утверждает, что Подвербная не позволяет ей мыться, а также отказывает в лечении глаз. В своих соцсетях ребенок попросил забрать ее от матери.

Вскоре полицейские официально пришли к выводу, что несовершеннолетняя девочка действительно проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию от матери.

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В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины

Источник: Суспільне
Книга рекордов Украины, мати, Суд, Чернигов, Черниговская область
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