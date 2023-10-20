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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України

У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Фото: Факти ICTV

У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України Валентини Підвербної. Неповнолітня дитина сама звинуватила свою матір у домашньому насильстві.

Про це повідомила речниця Новозаводського районного суду Чернігова Тетяна Андрушко. За її словами, судове засідання відбулося у закритому режимі 20 жовтня.

За даними журналістів, 12-річна Анна-Марія попросила про допомогу в соціальних мережах. Поліція забрала її від 78-річної матері, а соціальні служби подали позов до суду.

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– Дійсно розглянуто справу про відібрання дитини у Підвербної. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно з якою ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто до 23 лютого 2025 року, – зазначила речниця суду.

Згідно з повідомленням, Підвербна може оскаржити рішення протягом 30 днів. Проте адвокат Андрій Котенок зазначив, що вони разом з Валентиною ще не вирішили, чи подаватимуть апеляцію.

Валентина Підвербна стала найстарішою матір’ю України у 2011 році. Вона протягом семи років збирала гроші на штучне запліднення, а у 66-річному віці народила доньку Анну-Марію. Так жінка потрапила до Книги рекордів України.

У квітні Анна-Марія звинуватила свою матір у побитті. Дівчинка стверджує, що Підвербна не дозволяє їй митися, а також відмовляє у лікуванні очей. У своїх соцмережах дитина попросила забрати її від матері.

Згодом поліцейські офіційно дійшли висновку, що неповнолітня дівчинка дійсно проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства від матері.

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У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України

Джерело: Суспільне
Книга рекордів України, мати, Суд, Чернігів, Чернігівська область
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