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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Підготовлено новий пакет тривалої підтримки України для захисту людей і свободи – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Головне в усіх переговорах з лідерами – захистити життя й мирних людей, не дати дестабілізації поширитися на інші регіони світу, не дати змарнувати нашу роботу з консолідації світової більшості заради міжнародного права.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернення за 21 жовтня 2023 року.

Зеленський говорив з президентом Туреччини Ердоганом – це девʼята міжнародна розмова за цей тиждень. Глава держави вже говорив з президентом Фінляндії, премʼєр-міністром Канади, президентом Південної Африки, премʼєр-міністром Норвегії, президентом Франції, генеральним секретарем ООН, президентом США та канцлером Німеччини.

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Він подякував США за підготовлений новий пакет тривалої, надійної, оборонної, економічної підтримки України для захисту людей і свободи.

– Я вдячний за цю ініціативу президенту Байдена. Думаю, що не лише українці, але й усі вільні народи Європи очікують збереження американської єдності з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу. Я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють та підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за незалежність, – сказав Зеленський.

З президентом Туреччини вони обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, агресію проти України, глобальної безпеки, ситуацію на Близькому Сході.

На думку Зеленського, дуже важливо захистити мирних людей, не допустити розгортання нових масштабних гуманітарних криз. Необхідно діяти разом, щоб найшвидше повернути повну силу міжнародному праву.

Вже активно готується нова зустріч щодо Формули миру України. Зустріч запланована вже на наступний тиждень на Мальті. Зеленський зазначив, що будуть представлені вагомі держави світу – перелік учасників фактично щодня збільшується.

– Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

Україна готується до нового саміту Кримської платформи парламентського рівня. Кількість учасників дуже серйозна, наголосив президент. Саміт відбудеться в Чехії.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Офіс президента, українські військові
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