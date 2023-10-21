Рамштайн-17: в Минобороны сказали, когда следующее заседание
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в ноябре.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.
— Дата будет известна позже. Уже понятно, что фокус будет на подготовке к зиме, в частности — на системах ПВО, артиллерии, боеприпасах. Но потребности наших военных постоянно уточняются, — подчеркнул он.
Павлюк также обратил внимание на то, что недавно авиационную коалицию возглавили США, а в конце сентября в самих Штатах председателем объединенного комитета начальников штабов стал Чарльз Браун, который является генералом ВВС.
— Это очень хорошие новости для Украины, когда чрезвычайно важна передача F-16 и когда весь мир за этим наблюдает. Это точно хорошие новости, — добавил начальник Управления прессы и информации МОУ.
По итогам 16-го Рамштайна, который состоялся 11 октября в Брюсселе при участии президента Владимира Зеленского, о новых пакетах военной помощи объявили США, Великобритания, Норвегия и Финляндия.
Кроме того, Дания пообещала передать первые истребители F-16 в начале 2024 года, а Бельгия — в 2025 году.
Украина в рамках последнего заседания Рамштайна выступила с инициативой создания коалиции по развитию оборонной индустрии.
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