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Валентина Летяк, редактор ленты

Рамштайн-17: в Минобороны сказали, когда следующее заседание

Рамштайн-17: в Минобороны сказали, когда следующее заседание
Фото: Факти ICTV

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в ноябре.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

— Дата будет известна позже. Уже понятно, что фокус будет на подготовке к зиме, в частности — на системах ПВО, артиллерии, боеприпасах. Но потребности наших военных постоянно уточняются, — подчеркнул он.

Павлюк также обратил внимание на то, что недавно авиационную коалицию возглавили США, а в конце сентября в самих Штатах председателем объединенного комитета начальников штабов стал Чарльз Браун, который является генералом ВВС.

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— Это очень хорошие новости для Украины, когда чрезвычайно важна передача F-16 и когда весь мир за этим наблюдает. Это точно хорошие новости, — добавил начальник Управления прессы и информации МОУ.

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По итогам 16-го Рамштайна, который состоялся 11 октября в Брюсселе при участии президента Владимира Зеленского, о новых пакетах военной помощи объявили США, Великобритания, Норвегия и Финляндия.

Кроме того, Дания пообещала передать первые истребители F-16 в начале 2024 года, а Бельгия — в 2025 году.

Украина в рамках последнего заседания Рамштайна выступила с инициативой создания коалиции по развитию оборонной индустрии.

Война в Украине, Истребители для Украины, Зброя для України, Міноборони України, Рамштайн, Російська агресія
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