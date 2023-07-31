Китай ввел ограничения на экспорт беспилотников из-за войны в Украине

Китай ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников большой дальности, сославшись на войну России в Украине и опасения, что дроны могут быть переоборудованы для использования в военных целях.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что правительство якобы стремится придерживаться нейтралитета в вопросе войны России против Украины. Он заявил, что его поразили сообщения, что обе стороны могут использовать дроны китайского производства для разведки и, вероятно, атак.

В Министерстве торговли Китая заявили, что экспортный контроль вступит в силу с 1 августа. По мнению китайского правительства, такой шаг необходим для предотвращения использования дронов в “немирных” целях.

Китай является ведущим разработчиком и экспортером дронов. Компания DJI Technology Co., один из главных конкурентов в мировой отрасли, в апреле 2022 года объявила о выходе из России и Украины, чтобы предотвратить использование беспилотников в боевых действиях.

Там заявили, что риск переоборудования некоторых гражданских беспилотных летательных аппаратов с высокими спецификациями и высокими характеристиками для военного использования постоянно растет.

По данным Министерства торговли Китая, ограничения будут касаться дронов, которые могут летать за пределами естественной видимости операторов или оставаться в воздухе более 30 минут, имеют приспособления, которые могут бросать предметы, и весят более 7 кг.

Американская разведка обнародовала отчет, в котором говорится, что Пекин предоставил России оборудование, используемое в Украине, которое может иметь военное применение. Однако в Китае назвали отношения с РФ такими, которые имеют характер якобы обычного экономического и торгового сотрудничества.

В отчете цитировались данные российской таможни, которые свидетельствуют о том, что китайские государственные военные подрядчики поставляли беспилотники, навигационное оборудование, запчасти к истребителям и другие товары на территорию РФ, которая могла использовать это для ведения войны против Украины.

Источник : AP News

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