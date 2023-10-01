Технологический марафон: NYT узнали, как Китай создает препятствия для Украины в закупке дронов

С 1 сентября в Китае действуют новые правила касательно ограничения экспортируемых компонентов для беспилотников, которые широко распространены в российско-украинской войне.

Как отмечает газета The New York Times, это может существенно оказать ситуацию на ход боевых действий, поскольку как Украина, так и Россия широко используют дроны в войне.

Газета отмечает высокую эффективность потребительских БпЛА, которые украинские военные успешно модифицируют в войне. Однако запчасти для этих дронов во время модификации быстро заканчиваются в связи с массовым использованием беспилотников, а поиск новых поставок становится отдельной проблемой.

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— Ночью мы выполняем бомбовые задания, а днем думаем, как получить новые беспилотники. Это постоянный поиск, — говорит 44-летний Олесь Маляревич, офицер 92-й механизированной бригады.

Как никакой другой конфликт в истории человечества, война в Украине — это война беспилотников, пишет NYT.

— Это означает растущую зависимость от поставщиков летательных аппаратов — в частности, от Китая. В то время как Иран и Турция производят крупные беспилотники военного назначения, используемые Россией и Украиной, дешевые потребительские беспилотники, ставшие повсеместным явлением на линии фронта, в основном поставляются из Китая, крупнейшего в мире производителя этих устройств, — пишет издание.

Это, отмечает NYT, дает Китаю скрытое влияние в войне, которое ведется отчасти с помощью потребительской электроники.

По мере того как украинцы рассматривали все разновидности беспилотников и переделывали их под оружие, им приходилось искать новые пути для поддержания поставок и дальнейшего совершенствования этих устройств. Однако эти усилия наталкиваются на новые препятствия, поскольку китайские поставщики сократили свои продажи, так как с 1 сентября вступили в силу новые китайские правила, ограничивающие экспорт компонентов беспилотников.

— Мы изучаем все возможные способы экспорта беспилотников из Китая, потому что, что бы ни говорили, они производят там больше всего, — сказал Маляревич, который помогает найти поставщиков беспилотников для своего подразделения.

Уже более десяти лет китайские компании, такие как DJI, EHang и Autel, выпускают беспилотники в постоянно растущих масштабах. Сейчас они производят миллионы дронов в год для фотографов-любителей, любителей активного отдыха и профессиональных видеографов, значительно опережая другие страны.

По данным исследовательской группы DroneAnalyst, крупнейший китайский производитель дронов DJI занимает более 90% мирового рынка потребительских беспилотников.

Как отмечает NYT со ссылкой на анализ данных о торговле и интервью с более чем десятком украинских производителей беспилотников, пилотов и инструкторов, в последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам.

— Китайские фирмы, которые все еще готовы продавать, часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников, аналогичных тем, которые Россия использует для обхода американского и европейского экспортного контроля, — пишет издание.

Также газета указывает, что некоторые украинцы вынуждены просить, одалживать и перевозить контрабандой то, что необходимо для восполнения сбитых с неба БпЛА.

По данным британского аналитического центра по вопросам безопасности Royal United Services Institute (RUSI), Украина теряет примерно 10 тыс. беспилотников в месяц.

Как пишет NYT, многие опасаются, что новые правила Китая, ограничивающие продажу компонентов для беспилотников, могут усугубить проблемы с поставками в Украину на протяжение зимнего периода.

При этом такие препятствия играют на руку России. Согласно данным торговой статистики, прямые поставки беспилотников китайскими компаниями в Украину в этом году по июнь составили чуть более $200 тыс., пишет NYT. За тот же период Россия получила от китайских торговых компаний прямые поставки беспилотников на сумму не менее $14,5 млн.

Украина по-прежнему получает беспилотники и комплектующие китайского производства на миллионы, но большинство из них поступает от европейских посредников, согласно официальным данным российской и украинской таможенных служб, полученным от стороннего поставщика.

Украинские солдаты, вынужденные с первых дней войны стать электронными мастерами, теперь должны быть еще и любителями управлять цепочками поставок.

Маляревич говорит, что членам его подразделения пришлось самостоятельно искать деньги на покупку новых антенн для разведывательных беспилотников, чтобы предотвратить российские радиопомехи.

— Нам приходится изобретать все более сложные цепочки поставок. Нам приходится убеждать китайские заводы помочь нам с комплектующими, потому что они не очень-то охотно нам помогают, — говорит Мария Берлинская, многолетний эксперт по боевым беспилотникам и руководитель проекта Дрони перемоги, который обучает военнослужащих использованию этой техники.

По ее словам, победа в войне превратилась в “технологический марафон”.

В свою очередь основатель компании Reactive Drone из Днепра Алексей Колесник, компания которого обязана своим существованием промышленной политике Китая, говорит, что пока комплектующих хватает, но в будущем ситуация может ухудшиться.

Компания Reactive Drone была основана в 2017 году Колесником и его друзьями после того, как китайские субсидии привели к избытку комплектующих для беспилотников, производимых там. Воспользовавшись этим, Колесник стал поставлять детали для собственных сельскохозяйственных беспилотников, которые затем продавал фермерам, использовавшим их для распыления пестицидов на востоке Украины.

По его словам, новые экспортные правила могут усложнить получение камер ночного видения, необходимых для новых беспилотников.

— Даже когда вы видите ярлыки вроде Америка или Австралия на компоненте, то все равно это производится в Китае. Создать что-то, что могло бы эффективно заменить Китай, это действительно почти невозможно, — говорит он.

Сегодня украинцы конкурируют с россиянами за покупку FPV-дронов у китайских фирм, которые готовы продавать их напрямую. Россияне часто имеют преимущество, поскольку могут делать более высокие ставки и заказывать большие партии. Кроме того, продажа россиянам политически более безопасна для китайских компаний, пишет NYT.

Украинская компания Escadrone, поставляющая беспилотники, уже давно закупает в Китае комплектующие для сборки летательных аппаратов. Основатель компании, назвавший только свое имя Андрей, опасаясь преследований со стороны России, говорит, что стимулы для получения прибыли заставляют китайские компании продавать продукцию обеим сторонам.

— Мне китайские компании говорят, что они ненавидят русских, а Украина — самая лучшая. А потом я вижу их двигатели и на российских беспилотниках, — сказал он.

Издание резюмирует, что заменить Китай в качестве источника беспилотников, таких как FPV или дроны Mavic, будет непросто, но предварительные признаки показывают, что Украина находит комплектующие из Европы, США и других стран, таких как Тайвань, для некоторых современных беспилотников.

Кроме того, как добавляет NYT, компания Укрспецсистемы, производящая разведывательные беспилотники с фиксированным крылом, заявила, что проблемы с поставками из Китая заставили ее обратить внимание на другие страны.

Фото: АрміяІнформ

Источник : NYT

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