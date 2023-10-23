Обмеження Китаю на продаж БПЛА в Україну: що кажуть військові та волонтери про зміни

Українські волонтери та військові кажуть, що останні обмеження Китаю на експорт дронів поки мінімально вплинули на доступність безпілотників, особливо легких Mavic китайської компанії DJI.

Із 1 вересня Пекін зобов’язав виробників подавати заявки на експортні ліцензії та надавати сертифікати про кінцевого користувача, наголосивши, що комерційні китайські дрони не можна використовувати у військових цілях. Обмеження стосуються дронів більшого радіуса дії вагою понад 4 кг, а також пов’язаного з дронами обладнання.

Власне, військові та волонтери вже відзначають, що постачання запчастин погіршилося. Тому вони побоюються, що у майбутньому ситуація погіршиться, повідомляє ВВС.

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— Єдина зміна зараз — ми активніше скуповуємо всі запаси, які залишилися на європейських складах. Але що ми будемо робити в майбутньому, незрозуміло, — каже Люба Шипович, яка очолює Dignitas, одну з найбільших українських волонтерських груп, що постачає військовим безпілотники.

За її словами, особливо її турбує доступність тепловізійних камер. Це стосується як готових дронів з тепловізійними камерами, так і їхніх запчастин.

Наявність запчастин важлива для тих, хто самостійно збирає дрони або вдосконалює куплені моделі.

Найбільший у світі виробник комерційних дронів DJI припинив прямі продажі в Україну та РФ через два місяці після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Він також заборонив своїм дистриб’юторам продавати продукцію DJI клієнтам в Україні та країні-агресорі.

За словами Шипович, кількість китайських безпілотників, наданих дистриб’юторам у Європі, різко скоротилася з серпня по вересень 2022 року. У розслідуванні The New York Times йшлося, що компанії з КНР останніми місяцями скоротили продажі українцям дронів і запчастин. Але це стосується не лише України.

Російська газета Коммерсант заявляла, що “обмеження, запроваджені владою Китаю на експорт дронів, серйозно ускладнили їхнє постачання до Росії та призвели до дефіциту деяких деталей, таких як тепловізійні камери”. У РФ китайські безпілотники часто купують, приміром, у Казахстані.

Зараз українські волонтери шукають альтернативу китайським безпілотникам – на Заході або в Україні. Деякі волонтери на обмеження дивляться з оптимізмом, що вони зможуть стимулювати власне виробництво дронів та деталей до них.

Анатолій Полковніков, який займається закупівлею дронів, каже, що український стартап готується запустити виробництво двигунів для дронів.

Війна в Україні є першим збройним конфліктом, у якому безпілотники використовуються настільки широко і в такій великій кількості, і обидві сторони налаштовані продовжувати в такому ж стилі.

Джерело : BBC Україна

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