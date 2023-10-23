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Экс-глава Партии регионов Ефремов сбежал в РФ и живет в элитных московских апартаментах — Схемы

Экс-глава Партии регионов Ефремов сбежал в РФ и живет в элитных московских апартаментах — Схемы
Фото: УНИАН

Экс-глава Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в госизмене, после полномасштабного вторжения РФ выехал из Украины в Москву.

Об этом сообщают Схемы.

Указано, что Ефремов выехал из Украины 18 марта через Словакию и с тех пор не возвращался. Перед вторжением он неоднократно ездил в Россию — последний раз в феврале 2022-го.

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В России Ефремов регистрировал свое место жительства по адресу двух московских апартаментов, указывают журналисты.

Местом регистрации Ефремова указаны двухэтажные апартаменты, которые расположены на 26-м и 27-м этажах общей площадью 466,5 квадратных метров. С 2016 года они оформлены на сына Ефремова — Игоря. Стоимость таких апартаментов составляет около 2,8 миллиона долларов.

В другой записи из базы Гемотест за 2022 год указано еще одно место жительства бывшего “регионала” — это также апартаменты в Триумф-Паласе, только на 11-м этаже. Общая площадь — 191,8 квадратный метр. Недвижимость, стоимостью около 1,2 миллиона долларов, также принадлежат его сыну с 2007 года.

Таким образом суммарная стоимость найденной журналистами московской недвижимости семьи Ефремовых составляет более 4 миллионов долларов.

Схемы также позвонили Александру Ефремову на его российский номер. На вопрос, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться в Украину, ответил: “Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью, до свидания”.

Что инкриминируют Ефремову

Ефремова в Украине обвиняют в ряде преступлений — по версии следствия, депутат способствовал созданию группировки “ЛНР”, помогал захватывать здания Луганской ОГА и СБУ в 2014 году.

Также его обвиняют в госизмене. Дело в отношении него находится на стадии судебного рассмотрения.

В 2019-м Ефремов вышел из-под стражи после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска (Луганская область).

Сначала экс-депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца, которую после этого не продлили.

В Офисе генпрокурора Схемам сообщили, что Ефремов не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

Дела суда временно оккупированного Старобельска теперь должен рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области. В то же время информация о передаче материалов дела Ефремова им “не поступала”.

Ранее в прокуратуре сообщили, что в Украине будут судить бывшего командира ракетно-артиллерийской боевой части воинской части ВМС ВСУ по фактам государственной измены и дезертирства.

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Олександр Єфремов, Партия регионов, Росія, Украина
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