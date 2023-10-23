Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
Фʼюрі та Усик узгодили дату поєдинку: коли відбудеться бій
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми

Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
Фото: УНІАН

Ексочільник Партії регіонів Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, після повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України до Москви.

Про це повідомляють Схеми.

Зазначено, що Єфремов виїхав з України 18 березня через Словаччину і відтоді не повертався. Перед вторгненням він неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022-го.

Зараз дивляться

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів, вказують журналісти.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 кв.м. З 2016 року вони оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів становить близько $2,8 млн.

В іншому записі з бази Гемотест за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього “регіонала” – це також апартаменти у Тріумф-Паласі, тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 кв.м. Нерухомість, вартістю близько $1,2 млн, також належать його сину з 2007 року.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад $4 млн.

Схеми також зателефонували до Олександра Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: “Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення”.

Що інкримінують Єфремову

Єфремова в Україні звинувачують у низці злочинів – за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання “ЛНР”, допомагав захоплювати будівлі Луганської ОДА та СБУ у 2014 році.

Також його обвинувачують у держзраді. Cправа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

У 2019-му Єфремов вийшов з-під варти після трьох років перебування у СІЗО Старобільська (Луганщина).

Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, яке після цього не продовжили.

В Офісі генпрокурора Схемам повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався.

Справи суду тимчасово окупованого Старобільська тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Водночас інформація про передавання матеріалів справи Єфремова їм “не надходила”.

Раніше у прокуратурі повідомили, що в Україні судитимуть колишнього командира ракетно-артилерійської бойової частини військової частини ВМС ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства.

Читайте також
Коригував обстріли Черкащини: агент РФ із партії Жириновського отримав довічне
в'язниця

Олександр Єфремов, Партія регіонів, Росія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що таке імла: як відрізнити від туману та в чому її небезпека для людини
Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
російські солдати
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
Україна та Ізраїль потребують подібних видів зброї, але між ними “мало збігів”
155 мм снаряди
ЄС планує збільшити ліміт ціни на газ, а РФ постачатиме додаткові обсяги в Угорщину
прапори ЄС

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь