Ексочільник Партії регіонів Єфремов втік до РФ та живе у елітних московських апартаментах – Схеми

Ексочільник Партії регіонів Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, після повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України до Москви.

Про це повідомляють Схеми.

Зазначено, що Єфремов виїхав з України 18 березня через Словаччину і відтоді не повертався. Перед вторгненням він неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022-го.

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У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів, вказують журналісти.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 кв.м. З 2016 року вони оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів становить близько $2,8 млн.

В іншому записі з бази Гемотест за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього “регіонала” – це також апартаменти у Тріумф-Паласі, тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 кв.м. Нерухомість, вартістю близько $1,2 млн, також належать його сину з 2007 року.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад $4 млн.

Схеми також зателефонували до Олександра Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: “Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення”.

Що інкримінують Єфремову

Єфремова в Україні звинувачують у низці злочинів – за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання “ЛНР”, допомагав захоплювати будівлі Луганської ОДА та СБУ у 2014 році.

Також його обвинувачують у держзраді. Cправа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

У 2019-му Єфремов вийшов з-під варти після трьох років перебування у СІЗО Старобільська (Луганщина).

Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, яке після цього не продовжили.

В Офісі генпрокурора Схемам повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався.

Справи суду тимчасово окупованого Старобільська тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Водночас інформація про передавання матеріалів справи Єфремова їм “не надходила”.

Раніше у прокуратурі повідомили, що в Україні судитимуть колишнього командира ракетно-артилерійської бойової частини військової частини ВМС ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства.

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