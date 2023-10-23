Стефанчук рассказал о ключевых темах на саммите Крымской платформы в Чехии

24 октября в Чехии состоится саммит Крымской платформы, в нем примут участие около 70 парламентских делегаций со всего мира.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что Украина уже второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы. Первый состоялся в прошлом году в Хорватии.

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— Количество парламентов, которое участвует, свидетельствует об одном — интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот, разгорается. И на этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это огромная цифра, — сказал Стефанчук.

По словам главы ВР, на саммите будут присутствовать представители пяти континентов. В частности, впервые будут представлены страны Глобального юга.

Основная тема на повестке дня — продолжение поддержки Украины, отметил Стефанчук.

По его словам, парламентарии обсудят военную поддержку Украины, в частности ПВО, энергетическую поддержку, вопросы, связанные с предоставлением Украине ракет средней и большой дальности. Также на саммите поднимут вопрос относительно Формулы мира, компенсационных механизмов, а еще – восстановления Украины.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфликт на Ближнем Востоке не отвлечет ЕС от поддержки Украины.

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