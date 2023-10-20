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Анастасия Кожушко, редактор ленты

С начала 2023 года Украина потратила на оборону более 1 трлн грн — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года Украина потратила на оборону более 1 трлн грн.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

— За 9 месяцев 2023 года из общего фонда государственного бюджета было потрачено уже 2 трлн 119 млрд грн, — отметил Шмыгаль.

682 млрд грн из этих средств было потрачено на зарплаты военным, а 349 млрд грн — на поддержку Вооруженных сил Украины: приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.

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— То есть, в этом году мы уже потратили на нашу оборону более 1 трлн грн. Собственно, половина всех средств, которые мы тратим, идет на оборону и безопасность нашей страны, — подчеркнул премьер.

Всего из общего фонда госбюджета было потрачено 2 трлн 119 млрд грн. На социальные программы ушло 386 млрд грн.

Еще 102 млрд грн было выделено на медицину. 112 млрд грн — на трансферты местным бюджетам, то есть на поддержку украинских регионов.

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Бюджет Украины, Война в Украине, Денис Шмыгаль, ВСУ
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