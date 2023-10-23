Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії

24 жовтня у Чехії відбудеться саміт Кримської платформи, у ньому візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що Україна вже вдруге збирає парламентський саміт Кримської платформи. Перший відбувся минулого року у Хорватії.

Зараз дивляться

– Кількість парламентів яка бере участь, свідчить про одне – інтерес не згасає, як це намагаються сказати, а навпаки, розгоряється. І цього разу майже 70 парламентів, парламентських асамблей представлені тут. Це величезна цифра, – сказав Стефанчук.

За словами глави ВР, на саміті будуть присутні представники п’яти континентів. Зокрема, вперше будуть представлені країни Глобального півдня.

Основна тема на порядку денному – продовження підтримки України, зазначив Стефанчук.

За його словами, парламентарі обговорять військову підтримку України, зокрема ППО, енергетичну підтримку, питання, пов’язані з наданням Україні ракет середньої і великої дальності. Також на саміті порушать питання щодо Формули миру, компенсаційних механізмів, а ще – відбудови України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що конфлікт на Близькому Сході не відволіче ЄС від підтримки України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.