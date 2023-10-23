Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Фʼюрі та Усик узгодили дату поєдинку: коли відбудеться бій
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії

Руслан Стефанчук
Фото: УНІАН

24 жовтня у Чехії відбудеться саміт Кримської платформи, у ньому візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що Україна вже вдруге збирає парламентський саміт Кримської платформи. Перший відбувся минулого року у Хорватії.

Зараз дивляться

– Кількість парламентів яка бере участь, свідчить про одне – інтерес не згасає, як це намагаються сказати, а навпаки, розгоряється. І цього разу майже 70 парламентів, парламентських асамблей представлені тут. Це величезна цифра, – сказав Стефанчук.

За словами глави ВР, на саміті будуть присутні представники п’яти континентів. Зокрема, вперше будуть представлені країни Глобального півдня.

Основна тема на порядку денному – продовження підтримки України, зазначив Стефанчук.

За його словами, парламентарі обговорять військову підтримку України, зокрема ППО, енергетичну підтримку, питання, пов’язані з наданням Україні ракет середньої і великої дальності. Також на саміті порушать питання щодо Формули миру, компенсаційних механізмів, а ще – відбудови України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що конфлікт на Близькому Сході не відволіче ЄС від підтримки України.

Читайте також
З початку 2023 року Україна витратила на оборону понад 1 трлн грн – Шмигаль
Денис Шмигаль

Війна в Україні, Кримська платформа, Руслан Стефанчук
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Керовані авіаційні бомби: які бувають, особливості застосування та дальність ураження
КАБ УПАБ-1500Б
Загроза балістики: у Запоріжжі та Дніпропетровській області чули вибухи
вибух дим
Чи можна в 17 років виїхати за кордон під час дії воєнного стану – відповідь адвоката
Паспорт України

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь