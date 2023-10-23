Украина готова лучше, чем в прошлом году: эксперт рассказал, что может измениться на фронте зимой

Приближается третья зима полномасштабной войны в Украине и десятая — с 2014 года. Поэтому мы имеем значительный опыт зимней войны.

По последним данным Генерального штаба ВСУ, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши Силы обороны сопротивляются. Отбивают атаки противника и на Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях. В Херсонской области украинские воины наносят огневое поражение по тылам россиян. Артиллерийские бои постоянные вдоль всей линии фронта.

Для наших Вооруженных сил на фронте есть две стратегические цели: пробить южный плацдарм (Херсонская и Запорожская области) и взять город Бахмут в Донецкой области в оперативное окружение. Но когда это начнется — время покажет.

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Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в комментарии Фактам ICTV отметил, что к этой зиме Украина готова значительно лучше, чем была к прошлой.

По словам эксперта, зимой будет продолжаться контрбатарейная борьба.

Если взглянуть на сводки Генштаба за последний месяц — тяжелая техника оккупантов ликвидируется десятками ежедневно. Например, только за прошедшую неделю ВСУ уничтожили 133 танка, 269 боевых бронированных машин и 166 единиц артсистем. Петр Черник отмечает, что с мая этого года Вооруженные силы Украины показывают просто беспрецедентное уничтожение вражеской артиллерии, и, по его словам, темп уничтожения будет сохраняться и в дальнейшем.

Однако зимой, из-за морозов и короткого светового дня, снизится темп ведения войны.

Понятно, что полноценно двигаться по грунту тяжелая гусеничная техника не сможет, ведь танки весят по 50-65 тонн и будут вязнуть в земле. Хотя они без проблем смогут ехать по дорогам, но здесь угрозой для колонн техники является артиллерия. Военный эксперт Петр Черник отмечает, что и здесь ситуация на нашей стороне.

— Насчет темпа зимой, конечно, некоторое торможение будет, ведь сокращается световой день, военные будут мерзнуть и быстрее уставать, потому что воюют люди, а не танки. Но полной остановки боев не стоит ожидать. Однако, забегая наперед — нужно, чтобы морозы зашли и мы посмотрели реальную картину боевых действий, — заявил военный.

Цели для ВСУ зимой

По его словам, для наших военных этой зимой основные цели не изменятся — врага надо разгромить. Поэтому Силы обороны продолжат отвоевывание территорий, и бороться за логистические и транспортные узлы. Хотя то же самое будут пытаться делать и россияне. Например, сейчас захватчики не прекращают обстрелы дороги, ведущей к Авдеевке.

И все же зимой оккупанты в основном будут сосредоточены просто на выживании. Ведь для российского командования стратегическая цель — это не проиграть.

Что касается тактики российской армии, то, по мнению военного эксперта, ничего нового на фронте происходить не будет — россияне продолжат артиллерийские огневые валы и продолжат бросать пехоту на смерть:

— Человеческого ресурса, биомассы, которая готова умереть за Путина, за Родину, за “величие”, у них много.

Стоит отметить, как вражеские войска подготовились к морозам. Ведь еще весной оккупанты из-за плохой обуви и отсутствия каких-либо средств для согревания просто отмораживали себе конечности. Не исключено, что и этой зимой будет то же самое. Хотя в РФ не очень и переживают за свой личный состав — этого ресурса хватает.

Также возможно, что россияне захотят переждать зиму в городах. Так гораздо лучше, чем в окопах в полях или посадках. Может, именно поэтому продолжаются ожесточенные бои за ту же Авдеевку.

Ракетный террор энергетической инфраструктуры

Президент Украины и высшее военное командование неоднократно подчеркивали, что ракетные атаки будут — враг готовится. Петр Черник поддерживает этот тезис — Россия однозначно будет бить по нашим энергообъектам.

По словам эксперта, оккупанты будут запускать от 60 до 100 различных типов ракет. Это и крылатые Калибры, аэробаллистические Кинжалы, ракеты Х-101, Х-555, Х-31, Х-35 и тому подобное. Кроме того, это и дроны-камикадзе Shahed.

Сейчас же россияне взяли оперативную паузу в ракетных ударах — готовятся. Но рано или поздно ракетные атаки начнутся, отмечает военный.

Пока показатель прошлого декабря — 236 ракет за месяц — оккупанты не повторили. Смогут ли повторить — прогнозировать сложно.

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