Україна готова краще, ніж торік: експерт розповів, що може змінитися на фронті взимку

Наближається третя зима повномасштабної війни в Україні й десята – з 2014 року. Тож ми маємо значний досвід зимової війни.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші Сили оборони чинять опір. Відбивають атаки противника і на Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. На Херсонщині українські воїни завдають вогневого ураження по тилах росіян. Артилерійські бої постійні вздовж усієї лінії фронту.

Для наших Збройних сил на фронті є дві стратегічні цілі: пробити південний плацдарм (Херсонська та Запорізька області) і взяти місто Бахмут на Донеччині в оперативне оточення. Але коли це почнеться – час покаже.

Зараз дивляться

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник у коментарі Фактам ICTV наголосив, що до цієї зими Україна готова значно краще, ніж була до минулої.

За словами експерта, взимку триватиме контрбатарейна боротьба.

Якщо поглянути на зведення Генштабу за останній місяць – важка техніка окупантів ліквідується десятками щодня. Наприклад, лише за минулий тиждень ЗСУ знищили 133 танки, 269 бойових броньованих машин та 166 одиниць артсистем. Петро Черник наголошує, що з травня цього року Збройні сили України показують просто безпрецедентне знищення ворожої артилерії, і, за його словами, темп нищення зберігатиметься і надалі.

Проте взимку, через морози та короткий світловий день, знизиться темп ведення війни.

Зрозуміло, що повноцінно рухатися ґрунтом важка гусенична техніка не зможе, адже танки важать по 50-65 тонн і будуть грузнути в землі. Хоча вони без проблем зможуть їхати дорогами, але тут загрозою для колон техніки є артилерія. Військовий експерт Петро Черник зауважує, що і тут ситуація на нашому боці.

– Щодо темпу взимку, то, звичайно, певне гальмування буде, адже скорочується світловий день, військові будуть мерзнути та швидше втомлюватися, бо воюють люди, а не танки. Та повної зупинки боїв не варто очікувати. Але забіжимо наперед – треба, щоб морози зайшли й ми подивилися реальну картину бойових дій, – заявив військовий.

Цілі для ЗСУ взимку

За його словами, для наших військових цієї зими основні цілі не зміняться – ворога треба розгромити. Тому Сили оборони продовжать відвоювання територій, і боротися за логістичні та транспортні вузли. Хоча те саме намагатимуться робити й росіяни. Наприклад, зараз загарбники не припиняють обстріли дороги, яка веде до Авдіївки.

Та все ж взимку окупанти здебільшого будуть зосереджені просто на виживанні. Адже для російського командування стратегічна ціль – це не програти.

Що стосується тактики російської армії, то, на думку військового експерта, нічого нового на фронті не відбуватиметься – росіяни продовжать артилерійські вогневі вали й продовжать кидати піхоту на смерть:

– Людського ресурсу, біомаси, яка готова померти за Путіна, за “Родіну”, за “вєлічіє”, у них багато.

Варто наголосити на тому, як ворожі війська підготувалися до морозів. Адже ще навесні окупанти через погане взуття та відсутність будь-яких засобів для зігрівання просто відморожували собі кінцівки. Не виключено, що і цієї зими буде те саме. Хоча у РФ не дуже й переймаються за свій особовий склад – цього ресурсу вистачає.

Також можливо, що росіяни захочуть зиму перечекати у містах. Так набагато краще, ніж в окопах у полях чи посадках. Може, саме тому тривають запеклі бої за ту саму Авдіївку.

Ракетний терор енергетичної інфраструктури

Президент України та вище військове командування неодноразово наголошували, що ракетні атаки будуть – ворог готується. Петро Черник підтримує цю тезу – Росія однозначно буде гатити по наших енергооб’єктах.

За словами експерта, окупанти запускатимуть від 60 до 100 різних типів ракет. Це і крилаті Калібри, аеробалістичні Кинджали, ракети Х-101, Х-555, Х-31, Х-35 тощо. Крім того, це і дрони-камікадзе Shahed.

Зараз же росіяни взяли оперативну паузу в ракетних ударах – готуються. Та рано чи пізно ракетні атаки розпочнуться, зауважує військовий.

Поки що показник минулого грудня – 236 ракет за місяць – окупанти не повторили. Чи зможуть повторити – прогнозувати складно.

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