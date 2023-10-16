Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

До позиций артиллеристов НГУ на Бахмутском направлении добираться нужно более 4 часов по бездорожью.

Артиллеристы Национальной гвардии Украины в лесах Донбасса уничтожают оккупантов, потому что те значительно активизировались. Сразу же после первого пристрелочного выстрела бойцы готовят следующий боеприпас.

Долго у пушки задерживаться опасно, ведь может прилететь ответ. Военные говорят – аэроразведчики передали, что цель поражена.

— Бьем довольно часто, как только наша аэроразведка находит цель, передаются координаты на меня, и мы отрабатываем по этой цели. Как только работали по вражеской артиллерии, а именно Д-30, цель была подавлена, – отметил боец бригады быстрого реагирования Рубеж Ром.

Работы у артиллеристов хватает и днем, и ночью. Военные перечисляют свои достижения за последнее время.

— Были и Рапиры, колонны их шли, одну из них уничтожили, когда она двигалась в сторону нашей посадки, их САУ на гусеницах. Это все за прошлый месяц, очень много целей, – говорит боец бригады быстрого реагирования Рубеж Стич.

Все цели поражены благодаря глазам артиллерии – аэроразведчикам. Военные говорят, во время вылетов беспилотники часто теряются, а они им необходимы именно сейчас.

Из-за больших потерь в технике и личном составе россияне охотятся на нашу артиллерию. Сначала производят разведку, после чего атакуют с неба.

— Залы, Орланы, УАБы, Ланцетов очень много запускают. Конечно, работает вражеская артиллерия и авиация, – делится наблюдениями боец бригады быстрого реагирования Рубеж Ром.

Из-за частых обстрелов сменяться военным на этих позициях трудно, потому что доехать сюда можно только ночью, когда в небе нет вражеского дрона.

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