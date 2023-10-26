За 10 дней россияне потеряли под Авдеевкой более 109 единиц техники — ISW
Украинский офицер запаса опубликовал спутниковые снимки 23 октября и подтвердил, что российские военные потеряли более 109 единиц военной техники под Авдеевкой в период с 10 по 20 октября.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Он отметил, что большинство российских потерь приходится на боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64 и Т-80; бронетранспортеры БТР; и другие транспортные средства.
По словам офицера, потери российской техники в районе Авдеевки превысили потери РФ во время неудачной попытки форсирования Северского Донца в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери российской техники в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.
Россияне, возможно, потеряли еще около десятка единиц техники, исключенных из окончательного подсчета из-за противоречивости снимков.
По оценкам двух независимых источников, российские войска потеряли около 200 единиц военной техники вблизи Авдеевки.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские защитники уничтожили 810 российских захватчиков.
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