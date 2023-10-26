За 10 днів росіяни втратили під Авдіївкою понад 109 одиниць техніки – ISW
Український офіцер запасу опублікував супутникові знімки 23 жовтня і підтвердив, що російські військові втратили понад 109 одиниць військової техніки під Авдіївкою в період з 10 до 20 жовтня.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Він зазначив, що більшість російських втрат припадає на бойові броньовані машини, такі як БМП-1 і БМП-2 та МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64 і Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.
За словами офіцера, втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили втрати РФ під час невдалої спроби форсування Сіверського Дінця в травні 2022 року і, ймовірно, перевищать втрати російської техніки в районі Вугледара в період з листопада 2022 року до квітня 2023 року.
Росіяни, можливо, втратили ще близько десятка одиниць техніки, вилучених з остаточного підрахунку через суперечливість знімків.
За оцінками двох незалежних джерел, російські війська втратили близько 200 одиниць військової техніки поблизу Авдіївки.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили 810 російських загарбників.
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