ГБР проводит обыски в помещениях ТЭЦ в Киеве — что происходит

В Киеве в помещениях ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении КП Киевтеплоэнерго, проводит обыски Государственное бюро расследований.

В ГБР заявили, что проводят обыски в административных зданиях теплоэлектроцентралей в столице из-за хищения денег во время ремонта энергетического оборудования, разрушенного в результате обстрелов российских войск.

Там отмечают, что проверяется информация о возможном выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия. В ГБР считают, что оно имеет признаки фиктивности для перевода в наличные средства и дальнейшее присвоение.

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Также проверяется информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не были выполнены.

По данным ГБР, целью обыска на ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.

Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, которая была исполнителем работ.

В КГГА утверждают, что следователи пытаются зайти непосредственно на режимные энергообъекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Там отмечают, что работники ГБР якобы осуществляют там видеосъемку, нарушая нормы безопасности.

В то же время в ГБР ответили, что во время следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица не участвуют в проведении обысков, и вмешательство в процесс выработки электроэнергии не осуществляется. Следователи якобы работают только с документацией, которая хранится в административных помещениях.

Также в КГГА обратили внимание, что дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП Киевтеплоэнерго, а постановление на проведение обыска не включает адреса местонахождения энергообъектов. Поэтому там считают причину визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятной.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям злоупотребления властью и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По санкции статьи предусмотрено наказание — тюремное заключение на срок до шести лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Источник : ГБР, КГГА

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