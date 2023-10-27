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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ДБР проводить обшуки в приміщеннях ТЕЦ у Києві – що відбувається

електроенергія
Фото: Факти ICTV

У Києві в приміщеннях ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та перебувають в управлінні КП Київтеплоенерго, проводить обшуки Державне бюро розслідувань.

У ДБР заявили, що проводять обшуки в адміністративних будівлях теплоелектроцентралей у столиці через розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого внаслідок обстрілів російських військ.

Там зазначають, що перевіряється інформація про можливе виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства. У ДБР вважають, що воно має ознаки фіктивності для переведення у готівкові кошти та подальше привласнення.

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Також перевіряється інформація, що самі роботи, згідно з укладеними у 2022 році договорів, фактично не були виконаними.

За даними ДБР, метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

У КМДА стверджують, що слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергооб’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Там наголошують, що працівники ДБР нібито здійснюють там відеозйомку, порушуючи безпекові норми.

Водночас у ДБР відповіли, що під час слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи не беруть участі в проведенні обшуків, і втручання в процес вироблення електроенергії не здійснюється. Слідчі нібито працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях.

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Також у КМДА звернули увагу, що справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП Київтеплоенерго, а ухвала на проведення обшуку не включає адреси місцеперебування енергооб’єктів. Тому там вважають причину візиту слідчих на Київські ТЕЦ незрозумілою.

Зараз триває досудове розслідування за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 Кримінального кодексу України).

За санкцією статті передбачено покарання – тюремне ув’язнення на термін до шести років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

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Джерело: ДБР, КМДА
Війна в Україні, Електрика, Київ, КМДА, Офіс генпрокурора, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
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