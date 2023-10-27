Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму

олег царьов

Во временно оккупированном Крыму было совершено покушение на бывшего нардепа Олега Царева, который известен своими пророссийскими и украинофобскими взглядами.

О ранении сообщили пропагандистские ресурсы и кремлевские паблики. Сначала появилась информация, что коллаборационисту нанесли ножевое ранение во временно оккупированной Ялте.

Впоследствии в Telegram-канале Олега Царева подтвердили информацию о покушении на него в Крыму. Там сообщили, что он получил не ножевое ранение, а огнестрельное.

Сейчас смотрят

— Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли, — сообщили его родные.

На момент прибытия кареты скорой Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Еще один предатель Украины и гауляйтер Владимир Рогов сообщал, что Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Другой информации о его нынешнем состоянии здоровья нет.

Что известно об Олеге Цареве?

Олегу Цареву — 53 года. Он бывший депутат запрещенной Партии регионов, который скрывается в России и на временно оккупированных территориях с 2014 года.

В Украине он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и попытке насильственного захвата госвласти. Его также обвиняют в госизмене и коллаборационизме.

Царев всегда был ярым сторонником пророссийского курса, а также был противником Евромайдана и поддерживал силовые действия против протестующих.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Его интервью, где он не смог ответить на вопрос о Второй мировой войне и сказал “Волынская резня”, разобрали на мемы.

Читайте также
Экс-нардепы Царев и Олейник получили подозрение за попытку “дойти до Киева” с войсками РФ
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму

Скриншот: Громадське

замах, Крым, Олег Царьов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взорванный корабль РФ, бои за Авдеевку и ЗРК IRIS-T: главные новости 27 октября
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму
Не обязательно разрушать полностью. Эксперт рассказал, как лучше бить по Крымскому мосту
Кримський Керченський міст
Вылетели стекла: в Севастополе прогремело два мощных взрыва
вибух
Когда упадет Керченский мост: в ГУР анонсировали новости из Крыма
Кримський міст
Украина вернет своих людей, война должна закончиться поражением оккупантов — Зеленский
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь