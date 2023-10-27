На экс-нардепа и предателя Олега Царева совершено покушение в Крыму

Во временно оккупированном Крыму было совершено покушение на бывшего нардепа Олега Царева, который известен своими пророссийскими и украинофобскими взглядами.

О ранении сообщили пропагандистские ресурсы и кремлевские паблики. Сначала появилась информация, что коллаборационисту нанесли ножевое ранение во временно оккупированной Ялте.

Впоследствии в Telegram-канале Олега Царева подтвердили информацию о покушении на него в Крыму. Там сообщили, что он получил не ножевое ранение, а огнестрельное.

Сейчас смотрят

— Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли, — сообщили его родные.

На момент прибытия кареты скорой Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Еще один предатель Украины и гауляйтер Владимир Рогов сообщал, что Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Другой информации о его нынешнем состоянии здоровья нет.

Что известно об Олеге Цареве?

Олегу Цареву — 53 года. Он бывший депутат запрещенной Партии регионов, который скрывается в России и на временно оккупированных территориях с 2014 года.

В Украине он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и попытке насильственного захвата госвласти. Его также обвиняют в госизмене и коллаборационизме.

Царев всегда был ярым сторонником пророссийского курса, а также был противником Евромайдана и поддерживал силовые действия против протестующих.

Его интервью, где он не смог ответить на вопрос о Второй мировой войне и сказал “Волынская резня”, разобрали на мемы.

Скриншот: Громадське

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.