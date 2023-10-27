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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На екснардепа та зрадника Олега Царьова скоєно замах у Криму

олег царьов

У тимчасово окупованому Криму було скоєно замах на колишнього нардепа Олега Царьова, який відомий своїми проросійськими та українофобськими поглядами.

Про поранення повідомили пропагандистські ресурси та кремлівські пабліки. Спершу з’явилася інформація, що колаборанту завдали ножового поранення у тимчасово окупованій Ялті.

Згодом у Telegram-каналі Олега Царьова підтвердили інформацію про замах на нього у Криму. Там повідомили, що він отримав не ножове поранення, а вогнепальне.

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— Близько опівночі на території санаторію, де він проживає, у нього двічі стріляли, – повідомили його рідні.

На момент прибуття карети швидкої Царьов був непритомний, із великою крововтратою. Ще один зрадник України та гауляйтер Володимир Рогов повідомляв, що Царьов перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Іншої інформації про його нинішній стан здоров’я немає.

Що відомо про Олега Царьова?

Олегу Царьову – 53 роки. Він колишній депутат забороненої Партії регіонів, який переховується у Росії та на тимчасово окупованих територіях із 2014 року.

В Україні він заочно засуджений до 12 років позбавлення волі за статтями про посягання на територіальну цілісність України та спробу насильницького захоплення держвлади. Його також звинувачують у держзраді та колабораціонізмі.

Царьов завжди був затятим прихильником проросійського курсу, а також був противником Євромайдану та підтримував силові дії проти протестувальників.

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Його інтерв’ю, де він не зміг відповісти на питання щодо Другої світової війни і сказав “Волинська різня”, розібрали на меми.

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Скриншот: Громадське

замах, Крим, Олег Царьов
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