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Факты / Україна

Экс-нардепы Царев и Олейник получили подозрение за попытку “дойти до Киева” с войсками РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Экс-нардепы Царев и Олейник получили подозрение за попытку “дойти до Киева” с войсками РФ
Фото: УНИАН

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшим народным депутатам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику за сотрудничество с врагом – Россией.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, подозрение также получила так называемая “министр иностранных дел” террористического формирования “ДНР” Наталья Никонорова.

Все эти лица известны сепаратистскими и антиукраинскими взглядами и заявлениями. Еще с 2014 года, с начала войны РФ против Украины, они скрываются от украинского правосудия.

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По данным СБУ, в первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля 2022 года, эти предатели незаконно прибыли на временно оккупированные территории Киевской области. Царев, Олейник и Никонорова пересекли границу Украины вне пунктов пропуска, чтобы “помогать” устанавливать оккупационный режим РФ.

Фото: СБУ

Например, во временно захваченном селе Катюжанка (Вышгородский район Киевской области) предатели активно давали интервью российским пропагандистам, называли власти Украины “нацистами”, оправдывали вторжение, рассказывали об оккупантах-“освободителях” и продвигали идеи “русского мира”.

– Эти фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих ВС РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли жителей села к переходу на сторону врага. В частности, призывали признать оккупационную “власть” страны-агрессора и правомерными действия ее вооруженных формирований, — уточнили в СБУ.

Предатели посещали и школу в Катюжанке, которую российские оккупанты превратили в огневую позицию и пытали там пленных украинцев.

Следователи СБУ сообщили о подозрении Цареву и другим двум коллаборантам заочно. Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
  • ч.1 ст. 332-2 (незаконное пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Следует отметить, что в марте этого года Офис генпрокурора объявил Олегу Цареву о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационной деятельности.

В мае была поставлена точка в деле против Царева, которое находилось в суде с 2017 года. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за публичные призывы к изменению границ территории Украины, а также к насильственному изменению конституционного строя.

Кроме того, СБУ задержала брата Олега Царева при попытке организовать диверсии в восточных регионах Украины.

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Источник: СБУ
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