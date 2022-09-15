Сентябрь, 15 в 17:30

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшим народным депутатам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику за сотрудничество с врагом – Россией.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, подозрение также получила так называемая “министр иностранных дел” террористического формирования “ДНР” Наталья Никонорова.

Все эти лица известны сепаратистскими и антиукраинскими взглядами и заявлениями. Еще с 2014 года, с начала войны РФ против Украины, они скрываются от украинского правосудия.

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По данным СБУ, в первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля 2022 года, эти предатели незаконно прибыли на временно оккупированные территории Киевской области. Царев, Олейник и Никонорова пересекли границу Украины вне пунктов пропуска, чтобы “помогать” устанавливать оккупационный режим РФ.

Например, во временно захваченном селе Катюжанка (Вышгородский район Киевской области) предатели активно давали интервью российским пропагандистам, называли власти Украины “нацистами”, оправдывали вторжение, рассказывали об оккупантах-“освободителях” и продвигали идеи “русского мира”.

– Эти фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих ВС РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли жителей села к переходу на сторону врага. В частности, призывали признать оккупационную “власть” страны-агрессора и правомерными действия ее вооруженных формирований, — уточнили в СБУ.

Предатели посещали и школу в Катюжанке, которую российские оккупанты превратили в огневую позицию и пытали там пленных украинцев.

Следователи СБУ сообщили о подозрении Цареву и другим двум коллаборантам заочно. Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

ч.1 ст. 332-2 (незаконное пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Следует отметить, что в марте этого года Офис генпрокурора объявил Олегу Цареву о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационной деятельности.

В мае была поставлена точка в деле против Царева, которое находилось в суде с 2017 года. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за публичные призывы к изменению границ территории Украины, а также к насильственному изменению конституционного строя.

Кроме того, СБУ задержала брата Олега Царева при попытке организовать диверсии в восточных регионах Украины.