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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Суддю Олексія Тандира залишили у СІЗО ще на 60 діб

Суддю Олексія Тандира залишили у СІЗО ще на 60 діб
Фото: Факти ICTV

Судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, продовжили арешт на 60 діб. Про це повідомляє Суспільне.

Рішення ухвалив Святошинський районний суд Києва у п’ятницю, 27 жовтня.

Тандир перебуватиме під вартою до 25 грудня. Попередній запобіжний захід діяв до 4 листопада.

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Нагадаємо, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Lexus скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі з’ясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, а в його автомобілі знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. На початку серпня ДБР повідомило про завершення досудового розслідування щодо судді Олексія Тандира.

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Джерело: Суспільне
ДТП, Суд, суддя
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