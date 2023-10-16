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Олег Жданов

Железный луч: что известно об израильской системе ПВО и действительно ли ее уже начали применять

Железный луч: что известно об израильской системе ПВО и действительно ли ее уже начали применять

Недавно в Израиле опубликовали видео якобы использования новой израильской системы ПВО Железный луч, которая способна уничтожать ракеты с помощью лазера.

Что известно о системе противовоздушной обороны Железный луч — в материале Фактов ICTV.

Израильский военный концерн Rafael впервые продемонстрировал систему на выставке в Сингапуре 11 февраля 2014 года. Железный луч предназначен для уничтожения ракет малой дальности, артиллерии и минометов. Кроме того, эта ПВО также может перехватывать беспилотники.

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Железный луч должен был быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Как работает Железный луч

После того, как система обнаружит запуск ракеты или минометной бомбы, она направит на них лазерный луч, который будет нагревать ракету, пока она не будет уничтожена и не взорвется в воздухе или упадет на землю.

Чем отличается от Железного купола

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Железный луч — лазерная установка для борьбы с воздушными целями. Это противоракетная система, аналог Железного купола, только Железный купол сбивает цели ракетами, а здесь используют лазерный луч.

Как указывает военный концерн, Железный луч должен защищать страну от угроз, летящих на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Железный купол эффективен от ракет малой дальности, а Пращу Давида израильтяне используют от ракет и крылатых ракет средней-большой дальности, а также баллистических ракет.

Преимущества и недостатки Железного луча

По данным израильских СМИ, один перехват лазером будет стоить 3-4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО Железный купол в 50 тыс. долларов.

Кроме того, отмечается, что преимущества лазера перед ракетами — более низкая стоимость выстрела, неограниченный боезапас, меньшая численность оружейного расчета, быстрое поражение цели.

В то же время военный эксперт указывает, что лазер требует очень большого количества электроэнергии. Для достижения эффекта, он должен набрать соответствующую мощность.

Кроме того, такая система может быть дороже и сложнее в производстве и обслуживании.

— И еще особенность применения этой ПВО — ограниченная прозрачностью воздуха дальность. Она может быть меньше, чем у Железного купола, потому что мощность лазера на больших расстояниях все же рассеивается, — отмечает Жданов.

Действительно ли в Израиле недавно использовали Железный луч для противодействия атакам ХАМАСС

15 октября в сети появилось видео, на котором, как утверждается, видно применение системы ПВО Железный луч. Израильская армия не подтвердила эту информацию.

Эксперт указывает, что в Израиле давно разрабатывают эту установку и последние несколько лет она проходила испытания.

— На кадрах, продемонстрированных жителями самого Израиля, в принципе очень похоже на применение этой установки, — добавил он.

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Железный луч: что известно об израильской системе ПВО и действительно ли ее уже начали применять

Фото: Rafael

Израиль, Война в Израиле
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