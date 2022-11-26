Ноябрь, 26 в 20:24

Украинские Вооруженные силы в странах НАТО называют “армией МакГайвера”, что является отсылкой к старому телесериалу, в котором герой проявляет изобретательность и импровизацию, используя все, что попадает под руку.

Об этом пишет газета New York Times в статье про поставки западного вооружения Украине, а также трудности, с которыми при этом сталкиваются страны Альянса.

Издание указывает, что Украина доказала свою способность к адаптации, из-за чего ВСУ среди стран НАТО получили прозвище “армия МакГайвера”.

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Как пример, NYT приводит ситуацию, когда была необходимость обстрелять российские позиции на острове Змеиный.

— Украинцы поставили (французские гаубицы, — Ред.) CAESAR с 40-километровым радиусом действия на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы ударить по острову, который находился в 50 километрах, чем удивили французов, — пишет издание.

Другие примеры, которые приводит газета, это то, как Украина потопила флагман российского Черноморского флота Москву, используя свои собственные адаптированные ракеты. Или же то, как украинские инженеры разработали морские дроны, которые могут атаковать российские корабли в море.

При этом, со ссылкой на американских чиновников, газета пишет, что у вооруженных сил США все еще достаточно материальных средств для продолжения поставок в Украину и защиты интересов США в других странах.

Кроме прочего, по утверждению NYT, Франция уже передала Украине не менее 18 современных гаубиц CAESAR, что составляет около 20 процентов от всей имеющейся у нее артиллерии, из-за чего Париж не хочет предоставлять ВСУ больше подобного вооружения.