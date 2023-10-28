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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили важку вогнеметну систему Солнцепек – Генштаб

Солнцепек
Фото: Getty Images

Минулої доби підрозділи ракетних військ Сил оборони України знищили чимало російської техніки, зокрема важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також наші ракетники уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння ворога; знищили вісім артилерійських систем, два склади боєприпасів та три системи протиповітряної оборони російського противника.

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Впродовж доби авіація Сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

ТОС-1А Солнцепек має калібр снарядів 220-мм. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг.

2 вересня бійці 92-ї ОМБР (Харків) також знищили російську систему Солнцепек.

29 серпня підрозділи ракетних військ та артилерії уразили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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