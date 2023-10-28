ЗСУ знищили важку вогнеметну систему Солнцепек – Генштаб
Минулої доби підрозділи ракетних військ Сил оборони України знищили чимало російської техніки, зокрема важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також наші ракетники уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння ворога; знищили вісім артилерійських систем, два склади боєприпасів та три системи протиповітряної оборони російського противника.
Впродовж доби авіація Сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
ТОС-1А Солнцепек має калібр снарядів 220-мм. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг.
2 вересня бійці 92-ї ОМБР (Харків) також знищили російську систему Солнцепек.
29 серпня підрозділи ракетних військ та артилерії уразили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.
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