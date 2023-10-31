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Илья Нежигай, редактор ленты

Данилов считает, что госорганы должны провести проверки после статьи в журнале Time

Данилов считает, что госорганы должны провести проверки после статьи в журнале Time
Фото: Офис президента

Автор скандальной статьи в журнале Time Саймон Шустер не имеет информации, связанной с проведением Ставки верховного главнокомандующего или военного кабинета, чтобы делать заявления о способности Украины побеждать на поле боя.

С такой оценкой выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время УП live.

По его словам, “ничего подобного, описанного в статье, в коридорах власти не происходит”. Более того, говорит Данилов, заседание Ставки верховного главнокомандующего не проходят таким образом, как это описывалось в статье.

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— Относительно того, что он (президент Владимир Зеленский, — Ред.) из военной комнаты выходит-заходит. Это какая-то чушь от человека, который непонятно о чем взывает… Заседания Ставки верховного главнокомандующего, заседания военных кабинетов в формате Ставки происходят постоянно.

Сегодня состоялось 114-е заседание Ставки. На каждом заседании Ставки президент уделяет максимальное внимание проблемам непосредственно с фронта, потому что там участвуют все представители высшего военного руководства. Рассказывать, что там в спешке кто-то пришел-ушел, это странные вещи, — сказал он.

Также Данилов говорит, что не понимает, откуда у автора эти анонимные источники из Офиса президента.

— У меня эта анонимность вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента. Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране, — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что органы власти должны дать ответ на то, что это за анонимные источники.

Кроме того, Алексей Данилов говорит, что вопрос потерь Украины в войне похож на то, какими нарративами пользуется российская пропаганда.

— Я хочу сказать: мы понимаем, какие наши потери, и то, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем, — добавил секретарь СНБО.

Вместе с тем Данилов добавил, что во время войны бурлит много эмоций и есть много чувствительной информации и высказываний “на нервах”.

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Секретарь СНБО говорит, что ранее были случаи, когда подобные материалы подвергались коррекции, уточнению позиций и тому подобное.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал статью Time о Владимире Зеленском “субъективной точкой зрения конкретного журналиста”.

В материале Time авторства Саймона Шустера речь шла о том, с какими проблемами сталкивается президент Владимир Зеленский во время российско-украинской войны. Проблемы, описанные в статье, касались как ситуации в отношениях с партнерами Украины, так и внутри государства.

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Time, Война в Украине, Владимир Зеленский, Данілов, Алексей Данилов
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