Подоляк назвал статью Time о Зеленском “субъективной точкой зрения журналиста”
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал статью Time о Владимире Зеленском “субъективной точкой зрения конкретного журналиста”.
Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.
По мнению Подоляка, нет “злости” или чувства “измены”. Он подчеркнул, что об “объективных вещах”, таких, как, например, необходимость увеличения скорости поставок техники Украине, Киев говорит открыто.
— Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Второе, я совершенно не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю…
Иногда эти анонимные источники — это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свою важность, потому и свои мнения выдают за аксиоматические знания, — отметил Подоляк.
В то же время советник главы ОП добавил, что президент “жестко” относится к тому, что Украина воюет уже 600 дней, ведь находиться практически два года в состоянии войны — это достаточно сложно.
Зеленский хочет больше эффективных коммуникаций и чтобы заявленные намерения реализовывались хотя бы на 70-80%, отметил Подоляк.
Ранее журнал Time опубликовал материал журналиста Саймона Шустера, в котором говорится, в частности, о том, что у Зеленского якобы есть чувство “измены” со стороны партнеров, а также “злость” после визита в США. Кроме того, в статье сообщается, что из-за “медленного контрнаступления” одного из генералов и одного министра ждет увольнение.
Публикация построена на интервью с Зеленским, а также на анонимных цитатах источников из окружения президента Украины.
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