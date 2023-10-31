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Подоляк назвал статью Time о Зеленском “субъективной точкой зрения журналиста”

Подоляк назвал статью Time о Зеленском “субъективной точкой зрения журналиста”
Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал статью Time о Владимире Зеленском “субъективной точкой зрения конкретного журналиста”.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

По мнению Подоляка, нет “злости” или чувства “измены”. Он подчеркнул, что об “объективных вещах”, таких, как, например, необходимость увеличения скорости поставок техники Украине, Киев говорит открыто.

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— Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Второе, я совершенно не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю…

Иногда эти анонимные источники — это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свою важность, потому и свои мнения выдают за аксиоматические знания, — отметил Подоляк.

В то же время советник главы ОП добавил, что президент “жестко” относится к тому, что Украина воюет уже 600 дней, ведь находиться практически два года в состоянии войны — это достаточно сложно.

Зеленский хочет больше эффективных коммуникаций и чтобы заявленные намерения реализовывались хотя бы на 70-80%, отметил Подоляк.

Ранее журнал Time опубликовал материал журналиста Саймона Шустера, в котором говорится, в частности, о том, что у Зеленского якобы есть чувство “измены” со стороны партнеров, а также “злость” после визита в США. Кроме того, в статье сообщается, что из-за “медленного контрнаступления” одного из генералов и одного министра ждет увольнение.

Публикация построена на интервью с Зеленским, а также на анонимных цитатах источников из окружения президента Украины.

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Источник: Радио Свобода
Time, Война в Украине, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
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