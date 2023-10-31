Никто не верит в победу, как я. Time посвятил обложку Зеленскому

Нехватка мобилизационных ресурсов, коррупционные скандалы внутри страны и ослабление поддержки Украины западными партнерами на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале американского журнала Time, где автором ряда интервью, в частности с президентом Владимиром Зеленским, выступил журналист Саймон Шустер.

На главной обложке журнала Time изображен украинский президент и подзаголовок Одинокая борьба Владимира Зеленского.

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Визит Зеленского в Вашингтон

В материале Time повествование начинается с визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты во второй половине сентября.

Издание утверждает, что речь Зеленского, которую в Штатах ожидали как “главное событием визита” президента Украины, “должна была дать ему возможность вдохновить США на борьбу с Россией ораторским искусством, которого мир привык ожидать” от украинского лидера. Впрочем, Time заявляет, что “все прошло не так, как планировалось”.

Также Time пишет, что во второй половине дня встреч в Вашингтоне Зеленского в Белом доме и Пентагоне задержали более чем на час, откуда он прибыл с “отрешенным и взволнованным” видом.

Позднее в интервью Time украинский президент сказал, что причиной тому была усталость, которую он чувствовал в тот вечер не только от требований к украинскому руководству во время войны, но и от постоянной необходимости убеждать союзников в том, что с их помощью Украина сможет победить.

— Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто, — сказал Зеленский в интервью Time после поездки.

По его словам, чтобы вселить эту веру в союзников Украины, “нужна вся твоя сила, вся твоя энергия. Понимаете? На это уходит очень много всего”.

За двадцать месяцев войны около пятой части территории Украины остается под российской оккупацией, а погибшими числятся десятки тысяч солдат и мирных жителей, когда же Зеленский во время своих поездок чувствует, что интерес к войне в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки, пишет Time.

— Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине. Усталость от войны накатывает, как волна. Вы видите это в США, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, для них это становится как шоу: “Я не могу смотреть этот повтор в 10-й раз”, — сказал он.

Общественная поддержка помощи Украине в США снижается уже несколько месяцев, и визит Зеленского не привел к ее оживлению. По данным опроса Reuters, проведенного вскоре после отъезда Зеленского, около 41% американцев хотят, чтобы Конгресс предоставил Киеву больше оружия, по сравнению с 65% в июне, когда Украина начала масштабное контрнаступление. Это наступление идет мучительными темпами и сопровождается огромными потерями, поэтому Зеленскому все труднее убеждать партнеров в том, что победа не за горами.

Кроме того, с началом войны в Израиле даже сохранение внимания мировой общественности к Украине стало серьезной проблемой.

Эмоции и мессианство Зеленского

После визита в Вашингтон журналист Time последовал за президентом и его командой в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри собственного правительства и на угасание энтузиазма в отношении войны, которой не видно конца.

В первый же день пребывания в Киеве Саймон Шустер спросил одного из членов его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без секундного колебания: “Злой“.

— Обычный блеск оптимизма, чувство юмора, склонность оживлять совещание в военном кабинете подколкой или непристойной шуткой — все это не сохранилось и на второй год тотальной войны. “Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит”, — говорит один из давних членов его команды. Другой рассказал мне, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в войне, а лишь без средств для выживания, — пишет автор.

Однако убеждения Владимира Зеленского не изменились, и несмотря на то, что Time называет “последнимими неудачами на поле боя”, украинский лидер не намерен отказываться от борьбы или просить о мире. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией “затвердела до такой степени, что вызывает беспокойство у некоторых его советников”.

— Она непоколебима, граничит с мессианством, — пишет автор материала в Time.

В ходе обсуждения будущего войны один вопрос остается табуированным: возможность заключения мирного соглашения с россиянами. Судя по последним опросам, большинство украинцев отвергли бы такой шаг, особенно если он повлечет за собой потерю какой-либо оккупированной территории.

Владимир Зеленский по-прежнему категорически против даже временного перемирия.

— Для нас это означает оставить эту рану открытой для будущих поколений. Может быть, это успокоит некоторых людей внутри страны, да и за ее пределами, по крайней мере тех, кто хочет замять дело любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы только откладываем ее детонацию, — цитирует автор статьи президента Украины.

Пока же украинский лидер намерен выиграть войну на украинских условиях, и для этого “он меняет тактику”.

— Осознавая, что поток западного оружия может со временем иссякнуть, украинцы наращивают производство беспилотников и ракет, которые они используют для атак на российские пути снабжения, командные центры и склады боеприпасов далеко за линией фронта. Россияне отвечают на это новыми бомбардировками мирного населения, ракетными ударами по инфраструктуре, которая необходима Украине для отопления домов и поддержания света в течение зимы, — говорится в материале.

Зеленский называет это войной воли и опасается, что если не остановить россиян в Украине, то боевые действия выйдут за ее пределы.

— Я давно живу с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем взорваться где-нибудь еще, — говорит он.

Таково было его послание в Вашингтоне: Помогите Украине остановить войну, пока она не распространилась и пока не стало слишком поздно. Он опасается, что его аудитория перестала обращать на это внимание.

Примечательно, что в конце прошлого года, во время своего предыдущего визита в Вашингтон, Зеленского встречали героически. За несколько дней до Рождества Белый дом прислал за ним самолет ВВС США, который забрал его в восточной Польше и в сопровождении самолета-разведчика НАТО и истребителя F-15 Eagle доставил на Объединенную базу Эндрюс недалеко от столицы США. Вечером того же дня Зеленский выступил перед совместным заседанием Конгресса, заявив, что Украина победила Россию “в битве за умы мира”.

Во время сентябрьского визита атмосфера явно изменилась. В США помощь Украине стала камнем преткновения в спорах о федеральном бюджете, а один из советников Зеленского по внешней политике, пишет Time, еще в сентябре призвал его отказаться от поездки, предупредив, что атмосфера слишком неблагоприятна.

Когда президент Украины прибыл в Вашингтон, лидеры Конгресса отказались разрешить Зеленскому выступить с публичным докладом на Капитолийском холме, а его помощники пытались организовать его личное выступление на телеканале Fox News и интервью с Опрой Уинфри. Ни то, ни другое не удалось, отмечает автор.

Вместо этого утром 21 сентября Зеленский встретился наедине с тогдашним спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, а затем отправился в Старый зал Сената, где законодатели за закрытыми дверями устроили ему допрос.

Большинство обычных критиков Зеленского на заседании хранили молчание, а сенатор Тед Круз пришел с опозданием более чем на 20 минут. Демократы в свою очередь хотели понять, к чему ведет война и насколько Украина нуждается в поддержке США.

— Они прямо спросили меня: Если мы не предоставим вам помощь, что произойдет? — вспоминает Зеленский. — А будет то, что мы проиграем.

Выступление Зеленского произвело глубокое впечатление на некоторых присутствовавших законодателей. Ангус Кинг, независимый сенатор от штата Мэн, вспомнил, как украинский лидер сказал своей аудитории: “Вы даете деньги. Мы отдаем свои жизни”. Но этого оказалось недостаточно. Через десять дней Конгресс принял законопроект о временном прекращении работы правительства. В нем не было предусмотрено никакой помощи Украине.

Более тяжелая зима, чем предыдущая

При этом внутри Украины идет подготовка к более тяжелой зиме, чем была в 2022-2023 гг. Прошлогодние атаки РФ на украинскую инфраструктуру привели к повреждению электростанций и частей электросети, в результате чего она потенциально не сможет удовлетворить скачки спроса при понижении температуры.

— Три высокопоставленных чиновника, отвечающих за решение этой проблемы, сказали мне, что этой зимой отключения электричества, скорее всего, будут более серьезными, а реакция населения Украины не будет столь снисходительной. “В прошлом году люди винили россиян, — говорит один из них. — В этот раз они будут винить нас за то, что мы недостаточно подготовились”, — пишет автор статьи.

Кроме того, холода также затруднят продвижение войск, заблокировав линию фронта по крайней мере до весны. Однако Владимир Зеленский ранее уже демонстрировал, что несогласен с этим.

— Заморозить войну, по моему мнению, означает проиграть ее, — говорит он.

Автор материала для Time указывает, что еще до наступления зимы помощники президента Украины предупредили, что следует ожидать серьезных изменений в военной стратегии и серьезных перестановок в команде президента.

По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины на фронте.

— Мы не двигаемся вперед, — говорит один из близких помощников Зеленского.

По его словам, некоторые командиры фронтовых подразделений стали отказываться от приказов наступать, даже если они поступали непосредственно из администрации президента.

— Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону, — говорит он. — Но так войну не выиграть.

Когда автор статьи спросил об этом одного из старших офицеров, имя которого он не называет, тот ответил, что у некоторых командиров “практически нет выбора, чтобы не подчиняться приказам сверху”.

Нехватка людей

По его словам, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по “деоккупации” города Горловка — стратегического форпоста на востоке Украины, который россияне удерживают и яростно защищают уже почти десять лет. Ответ прозвучал в форме вопроса: Чем? “Нет ни людей, ни оружия”, — говорит офицер. “Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?”

В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сказал мне, что даже если США и их союзники получат все обещанное оружие, “у нас не будет людей, чтобы его использовать”.

С самого начала вторжения Украина отказывается публиковать официальные данные о количестве погибших и раненых. Но, по американским и европейским оценкам, число погибших уже давно превысило 100 тыс. человек с каждой стороны.

— Война настолько подорвала ряды Вооруженных сил Украины, что призывные комиссии вынуждены призывать все более пожилых людей, в результате чего средний возраст солдата в Украине составляет около 43 лет, — пишет автор статьи.

— Это уже взрослые мужчины, а они и так не очень здоровы. Это Украина. Не Скандинавия, — сказал близкий помощник Зеленского.

На начальном этапе вторжения картина выглядела иначе. Один из видов Вооруженных сил, известный как войска Территориальной обороны, сообщил о приеме 100 тыс. новобранцев в первые 10 дней тотальной войны. Массовая мобилизация отчасти подпитывалась оптимистичными прогнозами некоторых высокопоставленных чиновников о том, что война будет выиграна за несколько месяцев, а то и недель.

— Многие люди думали, что смогут быстро записаться в армию и принять участие в героической победе, — говорит второй член команды президента.

Сейчас призыв в армию значительно снизился. По мере активизации призыва по всей стране в социальных сетях распространяются истории о том, как призывники высаживают людей из поездов и автобусов и отправляют на фронт.

— Те, у кого есть средства, иногда берут взятки за освобождение от службы, часто оплачивая освобождение от службы по медицинским показаниям. К концу лета подобные факты коррупции в системе призыва стали настолько распространенными, что 11 августа Зеленский уволил начальников призывных пунктов во всех регионах страны, — пишет автор статьи.

Это решение должно было продемонстрировать его решимость бороться с коррупцией. Однако, по словам старшего офицера, этот шаг не оправдался, поскольку призыв практически остановился без руководства. Кроме того, уволенных сотрудников оказалось трудно заменить, в том числе и потому, что репутация призывных пунктов была подмочена.

— Кому нужна эта работа? Это все равно что повесить на спину табличку с надписью: “Коррупция”, — говорит офицер автору статьи.

Коррупция внутри Украины

Кроме того, Time пишет, что в последние месяцы проблема коррупции обострила отношения Зеленского со многими его союзниками.

В преддверии его визита в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ, которые должны были провести украинцы. Один из помощников, который ездил с Зеленским в США, говорит автору статьи, что эти предложения касались самой верхушки государственной иерархии.

— Это были не предложения. Это были условия, — говорит другой советник президента.

Чтобы снять озабоченность американцев, Зеленский предпринял ряд кардинальных шагов. В начале сентября он уволил министра обороны Алексея Резникова, члена своего ближайшего окружения, попавшего под пристальное внимание в связи с коррупцией в его министерстве.

Два советника президента сообщили Саймону Шустеру, что лично он не был замешан в коррупции.

— Но он не смог обеспечить порядок в своем министерстве, — говорит один из них.

По мере распространения информации об этих скандалах президент Владимир Зеленский отдал строгий приказ своим сотрудникам не допускать ни малейшего представления о собственном обогащении.

— “Ничего не покупайте. Не берите никаких отпусков. Сиди за столом, молчи и работай”, — так характеризует эти указания один из сотрудников, — пишет автор статьи.

Некоторые сотрудники среднего звена администрации жаловались Саймону Шустеру на бюрократический паралич и снижение морального духа в связи с усилением внимания к их работе.

По их словам, типичная зарплата в Офисе президента Украины составляет около $1 тыс. в месяц, а для более высокопоставленных чиновников — около $1,5 тыс. в месяц, что гораздо меньше, чем они могли бы зарабатывать в частном секторе.

— Мы спим в комнатах размером 2 на 3 метра — примерно как в тюремной камере. Мы здесь не живем на широкую ногу. Весь день, каждый день мы заняты борьбой с этой войной, — говорит руководитель аппарата президента Андрей Ермак, имея в виду бункер, который Зеленский и несколько его доверенных лиц называют своим домом с самого начала вторжения.

В условиях нагнетания напряженности в борьбе с коррупцией автор статьи пишет, что наивно полагал, что чиновники в Украине дважды подумают, прежде чем брать взятку или прикарманивать государственные средства.

— Но когда в начале октября я рассказал об этом одному из ведущих советников президента, он попросил меня выключить аудиомагнитофон, чтобы он мог говорить более свободно. “Саймон, вы ошибаетесь”, — говорит он. “Люди воруют так, как будто завтрашнего дня не будет”, — пишет автор.

Даже увольнение министра обороны не заставило чиновников “почувствовать страх”, добавляет он, потому что чистка затянулась.

Президента еще в феврале предупредили о том, что в министерстве разрослась коррупция, но он медлил более полугода, давая своим союзникам множество шансов решить проблемы втихую или объяснить их отсутствие. К тому времени, когда украинский лидер начал действовать в преддверии своего визита в США, “было уже слишком поздно”, — говорит другой старший советник президента. Западные союзники Украины к тому времени уже знали о скандале. Солдаты на фронте начали отпускать нелепые шутки о “яйцах Резникова” — новой метафоре коррупции.

Когда в интервью Time Зеленского спросили об этой проблеме, он признал ее серьезность и угрозу, которую она представляет для морального духа Украины и ее отношений с зарубежными партнерами.

Он заверил автора статьи, что борьба с коррупцией входит в число его приоритетных задач. Он также высказал мнение, что у некоторых иностранных союзников есть стимул преувеличивать проблему, поскольку это дает им повод прекратить финансовую поддержку.

— Неправильно, — говорит он, — когда они прикрывают свою неспособность помочь Украине подобными обвинениями.

Война на Ближнем Востоке

В начале вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, президент Зеленский созвал своих старших помощников на совещание в своем кабинете. Обычно по утрам в понедельник их команда собиралась на стратегическое совещание, чтобы составить план действий на неделю. Но в этот раз все было по-другому.

За выходные палестинские террористы уничтожили сотни мирных жителей на юге Израиля, что заставило израильское правительство ввести блокаду сектора Газа и объявить войну движению ХАМАС. Собравшись вокруг стола для совещаний, Зеленский и его помощники пытались понять, чем обернется для них эта трагедия.

— У меня голова идет кругом. Сейчас все начнет развиваться очень быстро, — сказал автору статьи один из них, выходя после обеда с совещания.

Саймон указывает, что с первых дней российского вторжения главным приоритетом Зеленского и, возможно, его главным вкладом в защиту страны было удержание внимания к Украине и привлечение демократического мира на ее сторону.

Впрочем, с началом войны в Израиле обе эти задачи значительно усложнились. Внимание союзников Украины в США и Европе, а также мировых СМИ быстро переключилось на сектор Газа.

— Это логично. Конечно, мы проигрываем от событий на Ближнем Востоке. Там гибнут люди, и нужна помощь всего мира, чтобы спасти жизни, спасти человечество, — сказал Зеленский в интервью журналисту.

Владимир Зеленский хотел помочь ситуации в Израиле и после кризисной встречи с помощниками он обратился к израильскому правительству за разрешением посетить их страну в знак солидарности. Ответ появился на следующей неделе в сообщениях израильских СМИ: “Время не подходящее”.

Через несколько дней президент США Джо Байден попытался выйти из тупика, в котором оказался Зеленский на Капитолийском холме. Вместо того чтобы просить Конгресс проголосовать за еще один отдельный пакет помощи Украине, Байден объединил его с другими приоритетами, включая поддержку Израиля и охрану американо-мексиканской границы.

Стоимость пакета составит $105 млрд, из которых $61 млрдпредназначается Украине.

— Это разумные инвестиции, — сказал Байден, — которые будут приносить дивиденды для американской безопасности на протяжении многих поколений.

Но это было также признанием того, что сама по себе помощь Украине не имеет больше шансов в Вашингтоне. Когда автор материала спросил Зеленского об этом, он признал, что руки Байдена, похоже, связаны оппозицией со стороны Республиканской партии.

В Белом доме по-прежнему привержены идее оказания помощи Украине, но аргументы об общих ценностях уже не имеют большого влияния на американских политиков и народ, который их избирает.

— Политика такова. Они взвешивают свои собственные интересы, — сказал Зеленский журналисту с усталой улыбкой.

Задача Зеленского усложнилась

Автор материала указывает, что в начале российского вторжения задача Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества.

— Теперь его задача усложнилась. В своих зарубежных поездках и президентских телефонных звонках он должен убедить мировых лидеров в том, что помощь Украине отвечает их национальным интересам, что она, по выражению Байдена, “принесет дивиденды”. Добиться этого становится все труднее по мере нарастания глобальных кризисов, — пишет автор.

Но перед лицом альтернативы — заморозить войну или проиграть ее — Зеленский не видит иного выхода, кроме как продолжать ее до зимы и после нее.

— Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны. Даже если кто-то устал внутри, многие из нас этого не признают, — говорит он.

Президент не признает это больше всех, резюмирует автор.

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