Данілов вважає, що держоргани мають провести перевірки після статті в журналі Time

Автор скандальної статті в журналі Time Саймон Шустер не має інформації, пов’язаної з проведенням Ставки верховного головнокомандувача чи військового кабінету, щоб робити заяви про здатність України перемагати на полі бою.

З такою оцінкою виступив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов під час УП live.

За його словами, “нічого подібного, описаного в статті, в коридорах влади не відбувається”. Ба більше, каже Данілов, засідання Ставки верховного головнокомандувача не проходять у такий спосіб, як це описувалось у статті.

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– Відносно того, що він (президент Володимир Зеленський, – Ред.) з військової кімнати виходить-заходить. Це якась нісенітниця від людини, яка незрозуміло про що волає… Засідання Ставки верховного головнокомандувача, засідання військових кабінетів у форматі Ставки відбуваються постійно. Сьогодні відбулося 114-те засідання Ставки. На кожному засіданні Ставки президент приділяє максимальну увагу проблемам безпосередньо з фронту, тому що там беруть участь усі представники вищого військового керівництва. Розповідати, що там поспіхом хтось прийшов-пішов, це дивні речі, – сказав він.

Також Данілов каже, що не розуміє, звідки в автора ці анонімні джерела з Офісу президента.

– У мене оця анонімність викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права перебувати біля нашого президента. Ця анонімна підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні, – сказав він.

Секретар РНБО додав, що органи влади мають дати відповідь на те, що це за анонімні джерела.

Крім того, Олексій Данілов каже, що питання втрат України у війні схоже на те, якими наративами користується російська пропаганда.

– Я хочу сказати: ми розуміємо, які наші втрати, і те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім, – додав секретар РНБО.

Разом з тим Данілов додав, що під час війни вирує багато емоцій та є багато чутливої інформації та висловлювань “на нервах”.

Секретар РНБО каже, що раніше були випадки, коли подібні матеріали піддавались корекції, уточненню позицій тощо.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав статтю Time про Володимира Зеленського “суб’єктивною точкою зору конкретного журналіста”.

В матеріалі Time авторства Саймона Шустера йшлося про те, з якими проблемами зіштовхується президент Володимир Зеленський під час російсько-української війни. Проблеми, описані в статті, стосувались як ситуації у відносинах з партнерами України, так і всередині держави.

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