Железные люди: Укрпочта представила новую марку
1 ноября Укрпочта представила новую марку в честь всех работников украинской железной дороги, которые продолжают работу в условиях войны.
Этот почтовый выпуск называется Героические профессии. Железные люди.
— Не сосчитать всех историй о непобедимых, сильных и самоотверженных железнодорожниках. Но именно этой мы решили посвятить почтовый выпуск Героические профессии. Железные люди, — говорится в сообщении.
Художником почтового блока, конверта Первый день и открытки стал Виктор Грудаков.
Новая марка является продолжением серии, которая началась в 2023 году почтовым блоком Воины света. Воины добра.
Купить его можно уже сейчас в отделениях или онлайн. Тираж блока — 150 тыс. экземпляров.
Напомним, украинская почтовая марка признана лучшей в мире в 2022 году по версии престижной премии World Post & Parcel Awards. Речь идет о марке Русский военный корабль, иди … !
Как отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, эту премию еще называют “почтовым Оскаром”.
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