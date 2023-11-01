Железные люди: Укрпочта представила новую марку

1 ноября Укрпочта представила новую марку в честь всех работников украинской железной дороги, которые продолжают работу в условиях войны.

Этот почтовый выпуск называется Героические профессии. Железные люди.

— Не сосчитать всех историй о непобедимых, сильных и самоотверженных железнодорожниках. Но именно этой мы решили посвятить почтовый выпуск Героические профессии. Железные люди, — говорится в сообщении.

Художником почтового блока, конверта Первый день и открытки стал Виктор Грудаков.

Сейчас смотрят

Новая марка является продолжением серии, которая началась в 2023 году почтовым блоком Воины света. Воины добра.

Купить его можно уже сейчас в отделениях или онлайн. Тираж блока — 150 тыс. экземпляров.

Напомним, украинская почтовая марка признана лучшей в мире в 2022 году по версии престижной премии World Post & Parcel Awards. Речь идет о марке Русский военный корабль, иди … !

Как отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, эту премию еще называют “почтовым Оскаром”.

Фото : Факти ICTV

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.