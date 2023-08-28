Укрпочта анонсировала марку ко Дню памяти павших защитников: где предзаказать
Ко Дню памяти защитников Украины Укрпочта анонсировала благотворительную почтовую марку Вечная память.
Средства с благотворительной доли пойдут на поддержку семей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину.
Тираж почтовой марки — 500 тыс. экземпляров.
— Номинал — U (12,00 грн, что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный благотворительный номинал), — говорится в сообщении.
Предзаказать благотворительную марку можно на сайте Укрпочты.
Также предлагают к ней предварительно заказать конверт Первый день.
Эскиз почтовой марки — картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка Журба (2016 г.).
На ней казак-бандурист склоняет голову над могилами побратимов, а над ним журавли летят в теплые края.
В древнерусской мифологии теплые края — вечно зеленая и солнечная страна, расположенная далеко на востоке (или на юге, за морем), где живут души умерших.
— Склоняем головы и помним тех, кто навеки в строю, — отмечается в сообщении.
Напомним, украинская почтовая марка Русский военный корабль, иди … признана лучшей в мире в 2022 году по версии престижной премии World Post & Parcel Awards.
Как отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, эту премию еще называют “почтовым Оскаром”.
Фото: Укрпочта