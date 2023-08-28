Укрпочта анонсировала марку ко Дню памяти павших защитников: где предзаказать

Ко Дню памяти защитников Украины Укрпочта анонсировала благотворительную почтовую марку Вечная память.

Средства с благотворительной доли пойдут на поддержку семей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину.

Тираж почтовой марки — 500 тыс. экземпляров.

— Номинал — U (12,00 грн, что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный благотворительный номинал), — говорится в сообщении.

Предзаказать благотворительную марку можно на сайте Укрпочты.

Также предлагают к ней предварительно заказать конверт Первый день.

Эскиз почтовой марки — картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка Журба (2016 г.).

На ней казак-бандурист склоняет голову над могилами побратимов, а над ним журавли летят в теплые края.

В древнерусской мифологии теплые края — вечно зеленая и солнечная страна, расположенная далеко на востоке (или на юге, за морем), где живут души умерших.

— Склоняем головы и помним тех, кто навеки в строю, — отмечается в сообщении.

Напомним, украинская почтовая марка Русский военный корабль, иди … признана лучшей в мире в 2022 году по версии престижной премии World Post & Parcel Awards.

Как отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, эту премию еще называют “почтовым Оскаром”.

Фото: Укрпочта

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