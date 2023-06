Українська марка про “русскій воєнний корабль” визнана найкращою в світі за 2022 рік

Українська поштова марка визнана найкращою в світі в 2022 році за версією престижної премії World Post & Parcel Awards. Йдеться про марку Русскій воєнний корабль, іді … !

Як зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, цю премію ще називають “поштовим Оскаром”.

Урочисте нагородження відбулося в Таллінні (Естонія). І Укрпошта була відзначена одразу в трьох категоріях: Філателістична кампанія року, Поштовий оператор та Лідер галузі.

Українська марка визнана кращою в світі в номінації Філателістична кампанія року. На нагороду також претендували пошти Сінгапуру та Бразилії.

– Коли, здавалося б, інтерес до філателії вщухає, у 2022-му марка Русскій воєнний корабль, іді… ! сколихнула світ, – нагадали в Укрпошті.

Так, про українські марки писали відомі світові ЗМІ, такі як CNN, The Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg. Крім того марка з “воєнним кораблем” представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. З’явилася вона і в Національному морському музеї Великої Британії.

Марку продавали на благодійних аукціонах: найдорожчий лот на Prozorro.Продажі становив 4 млн грн.

Її екземпляри мають у своїх колекціях лідери країн та міжнародних організацій, які відвідували Україну в 2022 році.

Частину коштів від продажу воєнних марок спрямували на допомогу Збройним силам України, притулкам для тварин, відбудову освітніх закладів.

Що зображено на марці

Поштова марка містить символічне зображення діалогу між українським прикордонником з острова Зміїний та окупантами з російського крейсера Москва.

Радіопереговори відбулися в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україні – 24 лютого 2022 року. Ракетний крейсер Москва брав безпосередню участь у бомбардуванні острова Зміїний у Чорному морі.

Окупанти з цього корабля висунули ультиматум захисникам України, вимагаючи скласти зброю та здатися. У відповідь український прикордонник вказав російському крейсеру правильний “курс”.

Згодом Збройні сили України відправили крейсер Москва на дно Чорного моря, вразивши його ракетами Нептун українського виробництва.

Поштову марку Русскій воєнний корабль, іді … ! ввели в обіг 12 квітня 2022 року. Тираж становив 1 млн екземплярів. Лише за п’ять днів з моменту запуску марки було продано майже пів мільйона екземплярів.

У травні Укрпошта випустила марку Русскій воєнний корабль… ВСЬО (вона символізувала затоплення крейсера Москва). Її тираж склав 5 млн примірників.

Довідка. World Post & Parcel Awards є найавторитетнішою премією в поштовій галузі. Вже 24-й рік поспіль нею відзначають здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки.

Джерело: Facebook Ігоря Смілянського

Фото: Укрпошта, Facebook Ігоря Смілянського

Джерело : Укрпошта

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.