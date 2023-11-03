МВФ готовит миссию, что позволит Украине получить $900 млн — Шмыгаль

Украина будет пытаться привлечь дополнительное финансирование на $900 млн от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам переговоров с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

— Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно $900 млн, — написал Денис Шмыгаль.

Также стороны затронули финансирование дефицита государственного бюджета, поддержку малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.

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Отдельно украинский премьер приветствовал возобновление работы офиса МВФ в Украине.

— Это позитивный сигнал для всех наших партнеров, что Украина сохраняет стабильность и продолжает меняться, — сообщил глава правительства Украины.

Напомним, миссия МВФ 25 сентября начала в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Примечательно, что министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров в необходимости оказания поддержки, по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле. Это связано, по словам министра, с усталостью у партнеров Украины.

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