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Ілля Нежигай, редактор стрічки

МВФ готує місію, що дозволить Україні отримати $900 млн – Шмигаль

МВФ готує місію, що дозволить Україні отримати $900 млн – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна намагатиметься залучити додаткове фінансування на $900 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це у своїх соцмережах повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами переговорів з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

– Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямі. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно $900 млн, – написав Денис Шмигаль.

Також сторони торкнулися фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходів, спрямованих на зростання економіки.

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Окремо український прем’єр привітав відновлення роботи офісу МВФ в Україні.

– Це позитивний сигнал для всіх наших партнерів, що Україна зберігає стабільність і продовжує змінюватися, – повідомив глава уряду України.

Нагадаємо, місія МВФ 25 вересня розпочала у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Примітно, що міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна наразі докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів у необхідності надання підтримки, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні. Це пов’язано, за словами міністра, із втомою у партнерів України.

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, МВФ, уряд
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