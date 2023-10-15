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Вдвое больше усилий для получения помощи: Марченко об “усталости” партнеров

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНИАН

Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров в необходимости оказания поддержки, по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле.

— Я вижу большую усталость и большую слабость среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но она все еще продолжается, — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Reuters в кулуарах заседания МВФ и Всемирного банка в Марракеше.

По его словам, “геополитические изменения и внутриполитический контекст в разных странах” уменьшают желание партнеров поддерживать Украину, в частности из-за выборов, запланированных в США и Евросоюзе в следующем году.

— Мы уже имеем определенные обязательства, например, $5,4 млрд от программы МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников — Соединенные Штаты и Евросоюз, — сказал Марченко.

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Глава Минфина сообщил, что ЕС работает над пакетом помощи Украине на сумму €50 млрд ($52,6 млрд) на период 2024-2027 годов, из которых в следующем году Киев стремится получить €18 млрд. Это соответствует пакету, полученному в этом году.

Ранее Марченко говорил, что Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году.

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Источник: Reuters
Бюджет Украины, Война в Украине, Зброя для України, Мінфін, МВФ, Російська агресія, Всемирный банк, Сергей Марченко
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