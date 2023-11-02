На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков — ГПСУ

На украинско-польской границе могут возникнуть осложнения с движением грузовиков как на въезд в Польшу, так и на выезд, из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом предупреждает Государственная пограничная служба Украины.

— По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября. Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска Ягодин — Дорохуск, Краковец — Корчова, Рава-Русская — Хребене, — уточнили пограничники.

Сейчас смотрят

В конце октября в Международной транспортной ассоциации Украины сообщили о планах польских перевозчиков утром 3 ноября начать двухмесячную забастовку на украинской границе с перекрытием всех пунктов пропуска.

Причиной забастовок поляки называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Источник : Госпогранслужба

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.