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Валентина Летяк, редактор ленты

На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков — ГПСУ

кордон з Польщею
Фото: УНИАН

На украинско-польской границе могут возникнуть осложнения с движением грузовиков как на въезд в Польшу, так и на выезд, из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом предупреждает Государственная пограничная служба Украины.

— По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября. Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска Ягодин — Дорохуск, Краковец — Корчова, Рава-Русская — Хребене, — уточнили пограничники.

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В конце октября в Международной транспортной ассоциации Украины сообщили о планах польских перевозчиков утром 3 ноября начать двухмесячную забастовку на украинской границе с перекрытием всех пунктов пропуска.

Причиной забастовок поляки называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

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Источник: Госпогранслужба
вантажівки, Госпогранслужба, Границы Украины, Польша, Украина-Польша, Черги на кордоні
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