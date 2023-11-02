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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок – ДПСУ

кордон з Польщею
Фото: УНІАН

На українсько-польському кордоні можуть виникнути ускладнення з рухом вантажівок як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд, через страйк польських перевізників.

Про це попереджає Державна прикордонна служба України.

– За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску Ягодин – Дорохуськ, Краківець – Корчова, Рава-Руська – Хребене, – уточнили прикордонники.

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Наприкінці жовтня у Міжнародній транспортній асоціації України повідомили про плани польських перевізників уранці 3 листопада розпочати двомісячний страйк на українському кордоні з перекриттям усіх пунктів пропуску.

Причиною страйків поляки називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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Джерело: Держприкордонслужба
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