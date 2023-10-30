Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина

3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе и угрожают перекрыть все пункты пропуска с Украиной.

Как сообщают в Международной транспортной ассоциации Украины, акция планируется сроком на два месяца.

— Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября, — говорится в сообщении.

Причиной своих забастовок поляки называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

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Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе Шлях.

Напомним, в мае польские перевозчики несколько дней блокировали работу КПП Ягодин на Волыни.

Протестующие требуют вернуть разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков, которые отменили в рамках Транспортного безвиза, который заработал летом прошлого года между Украиной и Евросоюзом.

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