У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо

Сьогодні вранці, близько 09:30, у Севастополі навпроти ТЕЦ прогримів вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

У цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод. Більше подробиць про те, що саме за вибух, поки що немає.

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