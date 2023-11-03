Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні
Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Терміново
Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи
Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток
Україна Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

Сьогодні вранці, близько 09:30, у Севастополі навпроти ТЕЦ прогримів вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

У цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод. Більше подробиць про те, що саме за вибух, поки що немає.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Вибух, Крим, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Полтавщині пролунали вибухи: гучно в районі Миргорода
ППО, ракета, ракети
Чули в центрі та на околицях: у Ростові пролунала серія вибухів
вибух
Що ЗСУ треба для звільнення Криму: пояснення начальника ГУ ракетних військ та артилерії
У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо
У центрі окупованої Волновахи прогриміли вибухи: куди “прилетіло”
Вибухи у Волновасі
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо

Завантаження

Ігри
Відео
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Діана Линник
Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо
Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо
Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо
ЗСУ розбили штаб росіян на Арабатській стрілці | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
У Севастополі біля ТЕЦ прогримів вибух: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь