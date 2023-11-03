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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новим командувачем став Сергій Лупанчук.

Відповідний указ № 728 від 3 листопада оприлюднено на сайті президента.

– Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України, – йдеться в документі.

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У відкритих джерелах інформації про Сергія Лупанчука немає.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. Він був командувачем ССО від 25 липня 2022 року.

Сили спецоперацій – який це рід військ

Це окремий рід військ у складі Збройних сил України. До ССО входять загони спеціального призначення, підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, руху опору і забезпечення.

Військові, які входять до підрозділів ССО, виконують завдання підвищеної складності на суходолі, воді, тимчасово окупованих територіях. Вони можуть здійснювати диверсії в тилу ворога та проводять аеророзвідку в повітрі.

Подробиці бойових операцій ССО озвучуються дуже рідко. Прізвища та позивні військових засекречені.

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Щоб потрапити до ССО, потрібно пройти жорсткий відбір. Вимоги відбору на курс спецпризначенців до кінця проходять лише 10% кандидатів.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Силами спецоперацій командував генерал-майор Григорій Галаган. У липні 2022 року президент Володимир Зеленський перевів його до СБУ.

А новим командувачем ССО став Віктор Хоренко. Тож сьогодні відбулася вже друга заміна командувача за час великої війни.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, ССО
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