Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ
Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новим командувачем став Сергій Лупанчук.
Відповідний указ № 728 від 3 листопада оприлюднено на сайті президента.
– Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України, – йдеться в документі.
У відкритих джерелах інформації про Сергія Лупанчука немає.
Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. Він був командувачем ССО від 25 липня 2022 року.
Сили спецоперацій – який це рід військ
Це окремий рід військ у складі Збройних сил України. До ССО входять загони спеціального призначення, підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, руху опору і забезпечення.
Військові, які входять до підрозділів ССО, виконують завдання підвищеної складності на суходолі, воді, тимчасово окупованих територіях. Вони можуть здійснювати диверсії в тилу ворога та проводять аеророзвідку в повітрі.
Подробиці бойових операцій ССО озвучуються дуже рідко. Прізвища та позивні військових засекречені.
Щоб потрапити до ССО, потрібно пройти жорсткий відбір. Вимоги відбору на курс спецпризначенців до кінця проходять лише 10% кандидатів.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Силами спецоперацій командував генерал-майор Григорій Галаган. У липні 2022 року президент Володимир Зеленський перевів його до СБУ.
А новим командувачем ССО став Віктор Хоренко. Тож сьогодні відбулася вже друга заміна командувача за час великої війни.
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