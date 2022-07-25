Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

Июль, 25 в 18:59

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал Виктор Хоренко.

Об этом идет речь в указе президента Украины №531/2022, обнародованном на сайте главы государства 25 июля.

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Согласно указу президента №530/2022, Владимир Зеленский уволил с должности командующего ССО ВСУ Григория Галагана.

Кроме того, уволен Руслан Демченко с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.