В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, который согласился сотрудничать с российской ФСБ и занимался подготовкой серии воздушных атак на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области.
Предателем оказался 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба завербовала в мае этого года. Мужчина в Одноклассниках активно распространял свои прокремлевские взгляды.
Задачей мужчины была разведка локаций узловых железнодорожных станций, которые могли использоваться для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов в направлении передовой.
Также мужчина пытался определить расположение ключевых электроподстанций в Винницкой области. Всю собранную информацию, а именно: точные координаты, фото объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями предатель должен был передать своему куратору из ФСБ. Оккупанты планировали ракетные и беспилотные удары по критической инфраструктуре.
В случае успеха вражеской атаки агент должен был получить вознаграждение в размере 100 тыс. рублей (около 39 тыс. грн). А еще злоумышленник надеялся на то, что ФСБ впоследствии поможет ему перебраться в Россию.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Сумской области к 15 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП, настоятеля храма в Шосткинском районе, который был агентом российской ФСБ и собирал разведданные о Силах обороны региона.
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