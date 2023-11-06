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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям

В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, который согласился сотрудничать с российской ФСБ и занимался подготовкой серии воздушных атак на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области.

Предателем оказался 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба завербовала в мае этого года. Мужчина в Одноклассниках активно распространял свои прокремлевские взгляды.

Задачей мужчины была разведка локаций узловых железнодорожных станций, которые могли использоваться для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов в направлении передовой.

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В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям

Также мужчина пытался определить расположение ключевых электроподстанций в Винницкой области. Всю собранную информацию, а именно: точные координаты, фото объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями предатель должен был передать своему куратору из ФСБ. Оккупанты планировали ракетные и беспилотные удары по критической инфраструктуре.

В случае успеха вражеской атаки агент должен был получить вознаграждение в размере 100 тыс. рублей (около 39 тыс. грн). А еще злоумышленник надеялся на то, что ФСБ впоследствии поможет ему перебраться в Россию.

В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям
В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Сумской области к 15 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП, настоятеля храма в Шосткинском районе, который был агентом российской ФСБ и собирал разведданные о Силах обороны региона.

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В Винницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по железной дороге и энергостанциям

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Источник: СБУ
Державна зрада, Ракетные удары России, СБУ
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