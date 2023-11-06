На Вінниччині СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по залізниці та енергостанціях

Служба безпеки України викрила жителя Вінниччини, які зголосився співпрацювати із російською ФСБ та займався підготовкою серії повітряних атак на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Зрадником виявився 57-річний житель Хмільницького району, якого російська спецслужба завербувала у травні цього року. Чоловік в Однокласниках активно поширював свої прокремлівські погляди.

Завданням чоловіка була розвідка локацій вузлових залізничних станцій, які могли використовуватися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів у напрямку передової.

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Також чоловік намагався визначити розташування ключових електропідстанцій у Вінницькій області. Усю зібрану інформацію, а саме точні координати, фото об’єктів з прив’язкою до місцевості та текстовими роз’ясненнями зрадник мав передати своєму куратору з ФСБ. Окупанти планували ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі.

У разі успіху ворожої атаки агент мав би отримати винагороду у розмірі 100 тис. рублів (близько 39 тис. грн). А ще зловмисник сподівався на те, що ФСБ згодом допоможе йому перебратися до Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області до 15 років засудили священника УПЦ МП, настоятеля храму у Шосткинському районі, який був агентом російської ФСБ і збирав розвіддані про Сили оборони регіону.

Джерело : СБУ

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