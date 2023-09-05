Зеленский подал кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность главы Министерства обороны.
Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления, обнародованном на сайте парламента.
Документ передан на рассмотрение Комитета Верховной Рады.
Голосование за назначение Умерова министром обороны состоится в среду, 6 сентября.
Напомним, что сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. “За” проголосовали 302 народных избранника.
Также нардепы поддержали отставку министра обороны Алексея Резникова.
Перед этим экс-глава ведомства отчитался перед Верховной Радой о результатах его работы на должности.
Фото: Рустем Умеров
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