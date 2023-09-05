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Украина
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Зеленский подал кандидатуру Умерова на должность министра обороны

Рустем Умєров
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность главы Министерства обороны.

Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления, обнародованном на сайте парламента.

Документ передан на рассмотрение Комитета Верховной Рады.

Голосование за назначение Умерова министром обороны состоится в среду, 6 сентября.

Напомним, что сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. “За” проголосовали 302 народных избранника.

Также нардепы поддержали отставку министра обороны Алексея Резникова.

Перед этим экс-глава ведомства отчитался перед Верховной Радой о результатах его работы на должности.

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Фото: Рустем Умеров

Верховна Рада, Владимир Зеленский, Міноборони України, Рустем Умєров
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