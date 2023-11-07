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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Раді анонсували звільнення одного з міністрів

Вадим Гутцайт

У Верховній Раді анонсували відставку зі своєї посади міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Першим про це повідомив народний депутат від партії Слуга народу, глава фракції у ВРУ Давид Арахамія, який не уточнив ім’я.

Арахамія написав, що питання відставки міністра буде розглянуто парламентом до кінця цього тижня.

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Він не назвав ім’я глави міністерства, якого можуть звільнити.

Згодом до нього приєднався Ярослав Железняк від партії Голос, який своєю чергою вказав, що йдеться про Вадима Гутцайта.

Нардепи не уточнили ані дату голосування за його відставку, ані причини.

Сам Гутцайт також не коментував інформацію про свою відставку.

Вадим Гутцайт очолює міністерство з березня 2020 року. Крім Мінмолодьспорту Гутцайт також очолює Національний олімпійський комітет України.

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Попередня ротація на посаді міністра відбувалась з главою Міністерства оборони України. Тоді колишнього главу відомства Олексія Резнікова на посаді змінив Рустем Умєров.

Нагадаємо, 3 листопада президент Володимир Зеленський відповідними указами звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ і замінив його на цій посаді Сергієм Лупанчуком.

Фото: НОК України

Вадим Гутцайт, Кабмін, Міністерство спорту
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