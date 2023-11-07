Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ

Заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал Службу безопасности Украины проверить высказывания Ирины Фарион в течение военного положения на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения любой подрывной деятельности в тылу.

Недавно бывший народный депутат Ирина Фарион публично заявила, что не считает украинцами тех военных, которые общаются на фронте на российском языке.

— Этим кощунством она поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует жизнью, защищая Украину. По моему убеждению, это лицо уже длительное время системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами, — отметил Чернев.

Он отметил, особенно подозрительна подобная деятельность в контексте советского прошлого Фарион. По мнению Чернева, во время войны такие ее действия особенно опасны и представляют угрозу национальной безопасности Украины.

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Бывший народный депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных защитников, в частности бойцов бригады Азов. Это вызвало возмущение среди украинских воинов, которые защищают государство.

В частности, бывший командир полка Азов, майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил на заявление Фарион.

В программе Рандеву с Яниной Соколовой журналистка обратила внимание Фарион на то, что некоторые военные бригады Азов и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на российском языке даже в бою. В ответ Фарион заявила, что категорически это не принимает.

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